Transfer Liverpool Memanas! Yan Diomande Ungkap Nasihat Juergen Klopp, Siap Jadi Pengganti Mohamed Salah?

JawaPos.com - Bintang muda RB Leipzig, Yan Diomande, akhirnya angkat bicara terkait hubungannya dengan mantan pelatih legendaris Liverpool, Juergen Klopp.

Winger berusia 19 tahun itu tengah menjadi sorotan usai tampil gemilang sepanjang musim di Bundesliga, sekaligus dikaitkan dengan potensi kepindahan ke Anfield pada bursa transfer musim panas mendatang.

Liverpool sendiri diperkirakan akan berburu winger baru, seiring rencana kepergian ikon klub Mohamed Salah di akhir musim. Nama Diomande pun mencuat sebagai salah satu target utama dengan nilai transfer yang dilaporkan mencapai GBP 87 juta, berkat kontribusinya yang impresif dengan 13 gol dan 9 assist dari 33 pertandingan musim ini.

Menariknya, Diomande memiliki kedekatan dengan Klopp. Setelah mengakhiri masa jabatan selama delapan setengah tahun bersama Liverpool pada 2024, Klopp kini menjabat sebagai Head of Global Football di Red Bull, yang menaungi sejumlah klub termasuk Leipzig.

Dalam perannya tersebut, Klopp sempat beberapa kali berinteraksi langsung dengan Diomande. Sang pemain pun mengungkapkan nasihat yang ia terima dari pelatih asal Jerman tersebut.

"Kami tidak membicarakan Liverpool. Tapi, kami sesekali berbicara. Dia selalu mengatakan agar saya tetap rendah hati dan terus bekerja keras," ungkap Diomande dalam wawancara dengan Bild.

Diomande juga tak menyembunyikan kekagumannya terhadap Klopp.

"Dulu saya bermimpi bermain untuk tim yang dilatihnya. Sekarang mungkin itu tidak bisa terjadi, tapi bisa dekat dengannya, berbicara, bahkan berjabat tangan, itu luar biasa. Dia legenda. Kadang saya merasa seperti berada di dalam film," ujarnya.

Selain faktor Klopp, hubungan emosional Diomande dengan Liverpool juga cukup kuat. Ia mengungkapkan bahwa sang ayah merupakan penggemar berat The Reds dan memiliki keinginan besar melihat putranya bermain di Anfield.

Legenda Liverpool, Dietmar Hamann, bahkan secara terbuka mendorong klub untuk merekrut Diomande, bersama winger Newcastle United, Anthony Gordon.