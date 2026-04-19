M Shofyan Dwi Kurniawan
19 April 2026, 18.26 WIB

Javi Navarro Digadang Jadi Penerus Thibaut Courtois di Real Madrid

Penampilan gemilang Javi Navarro di Liga Pemuda disebut sebagai calon penerus Thibaut Courtois di Real Madrid. (ig @jaavii.navarro)

JawaPos.com–Real Madrid sepertinya tidak pernah kehabisan talenta muda. Kali ini, sorotan jatuh ke Javi Navarro, kiper muda yang mulai mencuri perhatian dan bahkan sudah disebut-sebut sebagai calon penerus Thibaut Courtois.

Dan hype itu bukan tanpa alasan. Nama Javi Navarro langsung naik daun setelah penampilan heroiknya di semifinal Liga Pemuda. 

Melansir Defensa Central, dalam laga melawan PSG, dia jadi penentu kemenangan lewat adu penalti dengan menyelamatkan tiga tendangan sekaligus.

Momen seperti ini bukan cuma soal refleks, tapi juga mental. Dan untuk ukuran pemain muda, Navarro menunjukkan kedewasaan yang cukup langka.

Sebenarnya, ini bukan ledakan mendadak. Real Madrid sudah lama memantau perkembangan Navarro.

Dia rutin ikut latihan tim utama, bahkan sempat masuk dalam skuad pertandingan. Meski belum debut, langkah ini menunjukkan bahwa klub sudah mulai mempersiapkannya untuk level yang lebih tinggi.

Tinggal satu pertanyaan besar: kapan kesempatan itu benar-benar datang?

Proyek Jangka Panjang

Real Madrid tampaknya serius dengan Navarro. Bukti paling jelas adalah perpanjangan kontraknya hingga 2030.

Langkah ini bukan sekadar formalitas, tapi sinyal kuat bahwa klub melihatnya sebagai bagian dari masa depan. Apalagi, gaya bermainnya cocok dengan tuntutan sepak bola modern.

