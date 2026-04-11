Tottenham Hotspur Turun ke Zona Degradasi Setelah West Ham Hancurkan Wolves 4-0

Sejumlah pemain West Ham United berselebrasi setelah tercipta gol ke gawang Wolverhampton Wanderers dalam lanjutan matchday ke-32 Liga Inggris 2025/26 di London Stadium, Sabtu dini hari WIB. West Ham menang telak 4-0. (X/premierleague)
JawaPos.com - West Ham United tampil impresif dengan kemenangan telak 4-0 atas Wolverhampton Wanderers dalam lanjutan matchday ke-32 Liga Inggris 2025/26 di London Stadium, Sabtu dini hari WIB, dikutip dari ANTARA.
Konstantinos Mavropanos dan Valentin Castellanos masing-masing mencetak dua gol untuk tim tuan rumah.
Hasil ini membuat The Hammers menurunkan Tottenham Hotspur ke zona degradasi. West Ham saat ini berada satu peringkat di atas zona merah dengan 32 poin, unggul dua angka dari Tottenham.
Namun, Tottenham baru akan bermain melawan Sunderland pada Minggu (12/4) malam WIB, demikian yang dilansir laman resmi Liga Premier Inggris.
Selain itu, ini juga menandai pertama kalinya Tottenham berada di tiga terbawah, di luar tiga pekan awal musim, sejak Januari 2009.
West Ham tampil dominan sejak awal laga. Bek Mavropanos membuka keunggulan melalui sundulan di babak pertama.
Umpan silang Jarred Bowen sukses disundul bek asal Yunani itu setelah unggul duel udara. Skor menjadi 1-0.
Keunggulan tuan rumah semakin melebar setelah Taty Castellanos mencetak dua gol dalam rentang dua menit, tepatnya pada menit ke-66 dan 68.
Gol pertama Castellanos tercipta setelah dia sukses merebut bola dari pemain lawan. Dia kemudian bermain satu-dua dengan Pablo sebelum melesakkan bola masuk ke gawang Wolves yang dikawal Jose Sa.
