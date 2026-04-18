Antonius Oskarianto Adur
18 April 2026, 19.45 WIB

Marselino Ferdinan Balik ke AS Trencin, Langsung Antusias Ikut Sesi Latihan

Marselino Ferdinan ikut sesi latihan bersama AS Trencin.(Dok. AS Trencin)

JawaPos.com - Marselino Ferdinan kembali ke AS Trencin setelah sempat terlihat mengikuti latihan bersama Oxford United. Pemain Timnas Indonesia tersebut memang sudah pulih usai mengalami cedera hamstring sejak Desember tahun lalu.

Melalui sosial media AS Trencin, terlihat Marselino Ferdinan sedang antusias melakukan sesi latihan. Bagi AS Trencin, sesi latihan pada 17 April tersebut sebagai persiapan melawan Skalica pada 19 April di Liga Slovakia.

Sebelum ke AS Trencin, eks pemain Persebaya Surabaya tersebut menjalani sesi latihan bersama Oxford United. Dipantau dari sosial medianya pada 3 Maret, Marselino Ferdinan sedang berlatih dengan tim Championship tersebut.

Kembali berlatih bersama AS Trencin, maka Marselino harus berjuang untuk mendapatkan menit bermain. Melansir Transfermarkt, musim ini pemain 21 tahun itu hanya bermain dua pertandingan di Liga Slovakia.

Marselino saat itu bermain ketika menghadapi Skalica dan Spartak Trnava. Di laga menghadapi Skalica, dia bermain selama 45 menit babak kedua. Dan saat melawan Spartak Trnava, adik dari Oktafianus Fernando itu bermain 18 menit.

Selama absen karena cedera hamstring, Marselino juga banyak melewatkan laga penting bersama Timnas Indonesia. Pertandingan melawan Arab Saudi dan Irak di putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi salah satu laga krusial yang harus dilewatinya.

Selain itu, pemain yang identik dengan nomor 7 tersebut juga harus absen di ajang FIFA Series 2026. Padahal, ajang tersebut bisa menjadi kesempatan bagi Marselino untuk memperlihatkan kualitasnya di tim asuhan John Herdman.

Meskipun demikian, Marselino Ferdinan sudah menjalani sesi latihan bersama AS Trencin dan bakal berjuang mendapatkan menit bermain. Menarik dinantikan apakah dirinya diberikan kesempatan bermain oleh Ricardo Moniz di laga melawan Skalica? Patut ditunggu.

