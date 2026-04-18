Jadwal Clash of Legends Jakarta 2026! Duel Epik Barcelona Legends vs DRX World Legends di Gelora Bung Karno

JawaPos.com — Duel Clash of Legends Jakarta 2026 langsung menyita perhatian publik saat mempertemukan Barcelona Legends vs DRX World Legends di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Sabtu (18/4/2026) malam ini.

Laga ini bukan sekadar pertandingan biasa, melainkan panggung nostalgia yang menghadirkan deretan ikon sepak bola dunia di hadapan penggemar Indonesia.

Atmosfer besar sudah terasa sejak pengumuman resmi laga eksibisi ini yang langsung disambut antusias.

Nama besar Barcelona Legends menjadi magnet utama yang membawa memori kejayaan klub raksasa Spanyol ke tengah publik Tanah Air.

Di sisi lain, DRX World Legends hadir sebagai tim unik yang menggabungkan bintang lintas generasi.

Konsep ini menjadikan pertandingan terasa berbeda karena mempertemukan berbagai gaya bermain dari era yang berbeda dalam satu lapangan.

Nama-nama besar seperti Alessandro Del Piero, Rivaldo, dan Fabio Cannavaro dipastikan tampil memeriahkan laga.

Kehadiran mereka menjadi daya tarik utama yang mampu menghidupkan kembali kenangan masa keemasan sepak bola dunia.