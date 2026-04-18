Jadwal Clash of Legends Jakarta 2026! Duel Epik Barcelona Legends vs DRX World Legends di Gelora Bung Karno

Para legenda dunia seperti Del Piero dan Rivaldo siap menghibur penggemar dalam Clash of Legends Jakarta 2026 di GBK. (Instagram @clashoflegends.id)
JawaPos.com — Duel Clash of Legends Jakarta 2026 langsung menyita perhatian publik saat mempertemukan Barcelona Legends vs DRX World Legends di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Sabtu (18/4/2026) malam ini.
Laga ini bukan sekadar pertandingan biasa, melainkan panggung nostalgia yang menghadirkan deretan ikon sepak bola dunia di hadapan penggemar Indonesia.
Atmosfer besar sudah terasa sejak pengumuman resmi laga eksibisi ini yang langsung disambut antusias.
Baca Juga:Kluivert Kembali, Ronaldo Bernostalgia! Clash of Legends Jakarta 2026 Siap Bakar Atmosfer GBK
Nama besar Barcelona Legends menjadi magnet utama yang membawa memori kejayaan klub raksasa Spanyol ke tengah publik Tanah Air.
Di sisi lain, DRX World Legends hadir sebagai tim unik yang menggabungkan bintang lintas generasi.
Konsep ini menjadikan pertandingan terasa berbeda karena mempertemukan berbagai gaya bermain dari era yang berbeda dalam satu lapangan.
Nama-nama besar seperti Alessandro Del Piero, Rivaldo, dan Fabio Cannavaro dipastikan tampil memeriahkan laga.
Kehadiran mereka menjadi daya tarik utama yang mampu menghidupkan kembali kenangan masa keemasan sepak bola dunia.
Ketiganya bukan sekadar legenda, tetapi simbol kejayaan di level klub maupun internasional. Pengalaman mereka di panggung besar menjadikan laga ini terasa lebih berkelas meski berstatus eksibisi.
7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi
8 Rekomendasi Kuliner Bebek Terenak di Jogja: Sambal Menyala, Porsi Melimpah dan Rasa Istimewa
9 Rekomendasi Gudeg Koyor Paling Nendang di Semarang, Kuliner Tradisional dengan Rasa Sultan
7 Rekomendasi Brongkos Paling Ngangenin di Jogja, Kuliner Khas dengan Rasa Manis Gurih Pedas
Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Ditangkap Kejagung Terkait Perkara Tambang
13 Rekomendasi Mie Ayam Enak di Jogja, Kuliner Kaki Lima yang Rasanya Bak Resto Bintang Lima
15 Tempat Kuliner di Jogja untuk Sarapan Pagi Paling Murah Meriah tapi Rasa Tetap Istimewa
Rekomendasi Kuliner Sate Kambing Terenak di Jogja: Daging Empuk di Lidah, Bumbu Meresap Sempurna
Prediksi Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs Madura United di Derbi Suramadu! Misi Bangkit di Hadapan Bonek
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Madura United! Momentum Bernardo Tavares Buktikan Magisnya di GBT