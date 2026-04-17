Ngaku Cedera Paha, Patrick Kluivert Nggak Main di Clash of Legends

JawaPos.com - Mantan pelatih tim nasional Indonesia Patrick Kluivert mengumumkan absen dari pertandingan Clash of Legends yang mempertemukan Barca Legends menghadapi DRX Legends di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu, dikutip dari ANTARA.

Kluivert yang tergabung dalam Barca Legends memutuskan untuk tidak turun ke lapangan karena kondisinya kini mengalami cedera paha.

"Saya tidak tahu bahwa kalian sudah mendengar ini atau belum, tapi minggu lalu saya mengalami cedera di paha, jadi sangat disayangkan saya tidak bisa bermain besok," kata Kluivert dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat.

Legenda Barcelona tersebut sangat menyangkan kondisinya yang tidak dapat tampil di Gelora Bung Karno, Jakarta, menyapa para penggemar.

"Itu benar-benar memukul untuk saya, tetapi begitulah adanya. Jadi sayangnya saya tidak bisa bermain besok, tetapi saya senang berada di sini, itu yang sudah saya katakan tadi, dan yang terpenting adalah kesepakatan ini sudah ada sebelumnya jadi saya menunjukkan wajah saya seperti yang saya lakukan setiap saat," ujar Kluivert.

Mantan pemain tim nasional Belanda tersebut nantinya akan tergabung dalam Barca Legends bersama dengan Ricardo Quaresma, Rivaldo, Javier Saviola, Fernando Navarro, Jonatan Soriano, Sergi Barjuan, Marc Valiente, Andreu Fontas, Martin, Montoya, Vitor Baia, Juan Pablo Sorin, Phillip Cocu, Cristian Tello, Jesus Angoy, Roberto Trashorras, dan Marc Crosas.