Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
M Shofyan Dwi Kurniawan
18 April 2026, 00.59 WIB

Masuk Ruang Ganti, Florentino Perez Semprot Pemain Real Madrid Usai Tersingkir dari Liga Champions

Florentino Perez dikabarkan kecewa dengan performa skuad Real Madrid. (IG @realmadrid)

JawaPos.com - Kekalahan dari Bayern Munchen di Liga Champions benar-benar meninggalkan luka dalam bagi Real Madrid. Bukan cuma pemain yang emosi di lapangan, tapi juga petinggi klub termasuk Florentino Perez.

Melansir SPORT, presiden Los Blancos itu dikabarkan langsung mendatangi ruang ganti tim di Munich setelah pertandingan berakhir. Dan suasananya? Jauh dari kata hangat.

Padahal, secara permainan, Madrid sebenarnya tidak tampil buruk. Mereka bahkan sempat memberikan perlawanan sengit sepanjang laga. Tapi di klub sebesar Real Madrid, hasil akhir tetap jadi segalanya.

“Tidak Dapat Ditoleransi”

Dalam momen tersebut, Perez disebut menyampaikan pesan yang cukup tegas kepada para pemain.

“Saya menghargai usaha kalian hari ini, tetapi musim ini benar-benar mengecewakan bagi semua orang.”

Kalimat itu baru pembuka. Bagian yang lebih “menusuk” datang setelahnya.

“Anda tahu tuntutan yang dibebankan kepada Anda sebagai pemain Real Madrid. Satu musim tanpa gelar adalah kegagalan karena kami adalah Real Madrid, tetapi dua musim tanpa memenangkan gelar tidak dapat ditoleransi.”

Pesan ini secara tidak langsung menegaskan standar tinggi klub. Di Madrid, sekadar tampil bagus atau hampir menang jelas tidak cukup, yang dihitung hanya trofi.

Dan dengan kondisi saat ini—tersingkir dari Liga Champions, gugur di Copa del Rey, serta tertinggal jauh di La Liga—Perez tampaknya sudah melihat musim ini sebagai kegagalan total.

Editor: Banu Adikara
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore