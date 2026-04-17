Waduh! Real Madrid Dikabarkan Ogah Beri Guard of Honour untuk Barcelona Jika Blaugrana Juara La Liga Sebelum El Clasico

JawaPos.com - Real Madrid berpotensi menutup musim ini tanpa trofi besar dan situasi itu mulai memunculkan keputusan-keputusan yang cukup kontroversial, bahkan di luar lapangan. Salah satunya soal kemungkinan memberikan guard of honour kepada Barcelona.

Dengan posisi di klasemen La Liga saat ini, Los Blancos tertinggal sembilan poin dari rival abadinya dengan hanya tujuh pertandingan tersisa.

Secara realistis, peluang mengejar gelar semakin tipis, bahkan disebut sudah ada “penerimaan” di ruang ganti bahwa trofi liga hampir pasti lepas.

Namun, jika Barcelona berhasil mengunci gelar sebelum El Clasico pada 10 Mei di Spotify Camp Nou, muncul satu pertanyaan klasik: apakah Real Madrid akan memberikan penghormatan?

Sikap Tegas: Tidak Akan Ada Guard of Honour

Melansir El Chiringuito TV, menurut laporan yang beredar, jawabannya adalah tidak.

Real Madrid disebut tidak berniat memberikan guard of honour kepada Barcelona, meski secara tradisi hal itu sering dilakukan sebagai bentuk respek kepada juara liga.