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M Shofyan Dwi Kurniawan
Selasa, 16 Juni 2026 | 05.19 WIB

Marc Cucurella Dikabarkan Gabung Real Madrid, Begini Respons Pelatih Timnas Spanyol Luis de la Fuente

Marc Cucurella diincar Real Madrid. (ig @sefutbol) - Image

Marc Cucurella diincar Real Madrid. (ig @sefutbol)

JawaPos.com - Pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente menyambut positif kabar yang mengaitkan Marc Cucurella dengan Real Madrid. Juru taktik La Roja di piala dunia itu bahkan mengatakan akan ikut merayakan apabila kepindahan bek kiri Chelsea tersebut benar-benar terwujud.

Nama Marc Cucurella menjadi salah satu topik hangat menjelang dibukanya bursa transfer musim panas. Bek berusia 27 tahun itu disebut telah mengajukan permintaan untuk meninggalkan Stamford Bridge setelah musim yang diwarnai ketegangan dengan manajemen Chelsea.

Sejumlah klub besar seperti Barcelona, Atletico Madrid, Manchester City, dan Manchester United, sempat dikabarkan memantau situasinya. Namun, Real Madrid yang kini dilatih Jose Mourinho disebut berada di posisi terdepan.

Los Blancos bahkan dilaporkan telah mencapai kesepakatan lisan untuk mendatangkan pemain internasional Spanyol tersebut dengan nilai transfer mencapai 55 juta euro ditambah bonus sebesar 5 juta euro. Proses kepindahan diyakini baru akan diselesaikan setelah Spanyol menuntaskan kiprahnya di Piala Dunia 2026.

De la Fuente Tak Khawatir

Melansir Metro Sport, menjelang laga pembuka Grup H melawan Tanjung Verde, De la Fuente menegaskan rumor transfer sama sekali tidak memengaruhi fokus Cucurella maupun pemain lainnya.

"Saya mengenal semua pemain dengan sangat baik, saya tahu komitmen dan profesionalisme mereka. Kami sudah pernah mengalami situasi seperti ini di Kejuaraan Eropa bersama pemain lain. Kami menanganinya dengan normal sehingga tidak menimbulkan masalah," ujar De la Fuente.

"Saya jamin, tidak ada seorang pun di tim ini yang akan melakukan sesuatu yang dapat membahayakan anggota tim lainnya. Sama sekali tidak," imbuh dia.

Pelatih berusia 64 tahun itu juga menegaskan bahwa kebahagiaan para pemain akan berdampak positif bagi seluruh tim. "Kami akan merayakan jika itu adalah kabar baik untuk Cucu," kata De La Fuente.

"Jika ada hal lain yang muncul selama turnamen dengan rekan satu tim lainnya dan itu merupakan kabar baik bagi mereka, maka kami juga akan merayakannya. Apa yang baik untuk salah satu pemain saya, baik juga untuk tim secara keseluruhan," papar dia.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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