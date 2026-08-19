Jose Mourinho Ungkap Alasan di Balik Kegagalan Transfer Rodri ke Real Madrid

Rodri resmi meninggalkan Manchester City dan bergabung dengan Barcelona hingga 2030. (Bein Sports)
JawaPos.com - Pelatih kepala Real Madrid Jose Mourinho mengungkapkan kegagalan timnya memboyong Rodri. Pemenang Piala Dunia 2026 bersama Spanyol itu memilih gabung FC Barcelona.
Dalam wawancaranya dengan program televisi di Spanyol El Chiringuito dilansir dari Antara, menurut Jose Mourinho alasan terkuat mengapa Rodri gagal bergabung dengan Real Madrid adalah karena keraguan sang pemain.
"Menurut saya Real Madrid adalah klub dengan dimensi yang berbeda sehingga tidak bisa memiliki pemain yang harus berpikir dua kali untuk bergabung," ungkap Jose Mourinho.
Mourinho berpendapat, sikap Rodri membuat Madrid enggan mengerahkan segalanya untuk mendatangkan pemenang Ballon d'Or 2024 tersebut ke Santiago Bernabeu.
Hal itulah yang menjadi alasan terkuat mengapa Rodri tak bergabung ke timnya.
Jawaban ini sekaligus menegaskan bahwa kegagalan Madrid mendapatkan Rodri murni keraguan dari pemain itu sendiri, bukan soal kualitas atau pun masalah personal.
"Ketika Madrid menghubungi seorang pemain, dan pemain itu seharusnya langsung bertanya: ‘Kapan saya harus datang?’ Kurang lebih seperti itulah konsepnya," tutur Jose Mourinho.
Sementara itu, mengungkapkan perasaannya bergabung dengan Barca, Rodri mengaku tim yang dilatih Hansi Flick ini sangat cocok dengannya.
"Saya bergabung dengan klub yang sangat ambisius dan benar-benar cocok dengan kepribadian saya, jadi saya akan berusaha membantu semampu saya untuk mencapai target-target kami musim ini," kata Rodri.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Fenerbahce vs Lyon di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027, Tuan Rumah Dilarang Kalah!
Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Elche: Comeback The Blue and Whites di La Liga Bakal Sengit!
Prediksi Skor Pisa vs Empoli di Coppa Italia: Azzurri Bisa Menang Lewat Adu Penalti!
Prediksi Skor Palermo vs Lecce di Coppa Italia, Inzaghi Siap Bikin Kejutan
Prediksi Skor Dinamo Zagreb vs Viking di Liga Champions: Skuad Modri Datang dengan Modal Bagus!
BEM UI dan Puluhan Aliansi Mahasiswa Bakal Gelar Demo Besar di Bundaran HI Besok, Ini 8 Tuntutannya
Prediksi Skor Cremonese vs Sampdoria di Coppa Italia, Optimisme Marco Giampaolo
Prediksi Levski Sofia vs AEK Athens: Misi Besar Tuan Rumah Kembali ke UCL Usai Absen 2 Dekade
Rela Kesampingkan Urusan Pribadi, Perjuangan Ibu Atlet Sepak Bola Masa Depan Indonesia
Prediksi Skor Thailand vs Singapura di Semifinal Piala AFF 2026, Gajah Perang Unggul Agregat 3-1