Jose Mourinho Ungkap Alasan di Balik Kegagalan Transfer Rodri ke Real Madrid

JawaPos.com - Pelatih kepala Real Madrid Jose Mourinho mengungkapkan kegagalan timnya memboyong Rodri. Pemenang Piala Dunia 2026 bersama Spanyol itu memilih gabung FC Barcelona.

Dalam wawancaranya dengan program televisi di Spanyol El Chiringuito dilansir dari Antara, menurut Jose Mourinho alasan terkuat mengapa Rodri gagal bergabung dengan Real Madrid adalah karena keraguan sang pemain.

"Menurut saya Real Madrid adalah klub dengan dimensi yang berbeda sehingga tidak bisa memiliki pemain yang harus berpikir dua kali untuk bergabung," ungkap Jose Mourinho.

Mourinho berpendapat, sikap Rodri membuat Madrid enggan mengerahkan segalanya untuk mendatangkan pemenang Ballon d'Or 2024 tersebut ke Santiago Bernabeu.

Hal itulah yang menjadi alasan terkuat mengapa Rodri tak bergabung ke timnya.

Jawaban ini sekaligus menegaskan bahwa kegagalan Madrid mendapatkan Rodri murni keraguan dari pemain itu sendiri, bukan soal kualitas atau pun masalah personal.

"Ketika Madrid menghubungi seorang pemain, dan pemain itu seharusnya langsung bertanya: ‘Kapan saya harus datang?’ Kurang lebih seperti itulah konsepnya," tutur Jose Mourinho.

Sementara itu, mengungkapkan perasaannya bergabung dengan Barca, Rodri mengaku tim yang dilatih Hansi Flick ini sangat cocok dengannya.