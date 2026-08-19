Real Madrid Tak Terkalahkan di Pramusim, Jose Mourinho Siap Bawa Tren Positif ke LaLiga

JawaPos.com - Real Madrid menyudahi pramusimnya dengan rekor sempurna tanpa terkalahkan. Di Veltins Arena, Gelsenkirchen, Real bisa mempecundangi Schalke 04 dengan tiga gol tanpa balas. Rekor itu pun seolah menegaskan citra entrenador Jose Mourinho.

Ya, Mourinho ketika periode pertama membesut Los Merengues, julukan Real, juga sukses mencatatkan hasil unbeaten pada pramusim. Kemarin WIB (17/8), kemenangan itu menjadi kemenangan kelima El Real di enam laga pramusim.

Satu-satunya hasil seri diperoleh Federico Valverde dkk saat laga kontra ACF Fiorentina di 28 Black Arena, Klagenfurt, awal Agustus yang lalu. Saat itu, Real tertahan 2-2.

“Hasil yang positif, secara tim atau dari sisi individu,” sebut Mou, seperti yang dilansir dari laman Diario AS.

Dua rekrutan baru Real, Yan Diomande dan Marc Cucurella, untuk kali pertama membela Real. Sementara Kylian Mbappe juga bergabung untuk kali pertama setelah memperkuat Prancis pada Piala Dunia 2026 lalu.

Mbappe bahkan menyumbang satu dari tiga gol Real pada malam itu. The Special One, julukan Mourinho, menyebut anak asuhnya sudah memahami ide taktikalnya. Bukan hanya bagi pemain baru Real, begitu pula pemain lama Real.

“Aku rasa ini ujian yang sangat baik, laga pramusim terakhir yang sangat baik sebelum pekerjaan yang sebenarnya dimulai. Kompetisi musim ini adalah pekerjaan kami sebenarnya.

Kembali berjuang mendapatkan poin. Itu yang kami sukai,” tutur Mou.

Dari hasil pramusim yang tidak terkalahkan itu, tantangan Real di LALIGA akan dimulai dengan menantang RCD Espanyol di Cornella de Llobregat, Barcelona, 23 Agustus nanti. Portero Real Thibaut Courtois dalam wawancara dengan RMTV berharap tren ini berlanjut.

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