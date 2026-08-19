Real Madrid Hapus Tradisi Perkenalan Pemain Baru di Panggung Megah Bernabeu

JawaPos.com - Enam pemain baru Real Madrid musim ini tidak akan diperkenalkan dalam seremoni di panggung megah Estadio Santiago Bernabeu. Real memutuskan untuk menghapus kebiasaan tersebut dilansir dari media-media Spanyol seperti Mundo Deportivo dan Marca.

Keenam muka baru klub berjuluk Los Merengues itu adalah bek kanan Denzel Dumfries, bek kiri Marc Cucurella, dan bek tengah Ibrahima Konate. Ada pula gelandang versatile Bernardo Silva, wide attacker Yan Diomande, dan striker Carlos Espi.

“Sebagai penggantinya, para pemain baru akan diperkenalkan secara internal dengan Presiden Florentino Perez secara pribadi menyambut enam wajah baru di klub, termasuk pelatih baru Jose Mourinho,” begitu pernyataan Real di laman resmi klub.