Real Madrid Hapus Tradisi Perkenalan Pemain Baru di Panggung Megah Bernabeu

Real Madrid menghapus tradisi perkenalan pemain baru di Santiago Bernabeu. Enam pemain anyar akan diperkenalkan secara internal oleh Florentino Perez. (Dok. Real Madrid)
JawaPos.com - Enam pemain baru Real Madrid musim ini tidak akan diperkenalkan dalam seremoni di panggung megah Estadio Santiago Bernabeu. Real memutuskan untuk menghapus kebiasaan tersebut dilansir dari media-media Spanyol seperti Mundo Deportivo dan Marca.
Keenam muka baru klub berjuluk Los Merengues itu adalah bek kanan Denzel Dumfries, bek kiri Marc Cucurella, dan bek tengah Ibrahima Konate. Ada pula gelandang versatile Bernardo Silva, wide attacker Yan Diomande, dan striker Carlos Espi.
“Sebagai penggantinya, para pemain baru akan diperkenalkan secara internal dengan Presiden Florentino Perez secara pribadi menyambut enam wajah baru di klub, termasuk pelatih baru Jose Mourinho,” begitu pernyataan Real di laman resmi klub.
Perkenalan yang sederhana dan informal itu diharapkan bisa menciptakan kehangatan dan keakraban pemain baru dengan institusi klub. Sesi tersebut sekaligus tertutup untuk umum dengan tanpa kehadiran awak media maupun para penggemar.
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Jawa Pos
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