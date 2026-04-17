Empat Kesalahan Fatal yang Bikin Real Madrid Tersingkir dari Bayern Munchen

JawaPos.com - Real Madrid datang ke Allianz Arena dengan satu misi: lolos ke semifinal tanpa drama. Tapi yang terjadi justru sebaliknya: malam penuh kekacauan, emosi, dan kesalahan sendiri yang akhirnya jadi bumerang.

Kekalahan 4-3 dari Bayern Munchen memang diwarnai kontroversi di menit akhir, tapi kalau ditarik lebih jauh, masalah Madrid sebenarnya jauh lebih kompleks. Bukan cuma soal keputusan wasit, tapi akumulasi kesalahan yang terjadi sepanjang pertandingan.

Melansir Madrid Universal, berikut empat faktor utama yang jadi penyebab tumbangnya Los Blancos.

1. Momen “Kegilaan” Camavinga

Momen paling krusial tentu datang di menit ke-86, saat Eduardo Camavinga menerima kartu kuning kedua. Banyak yang menganggap keputusan itu terlalu keras, tapi satu hal yang sulit dibantah: ia sudah bermain di batas sejak awal.

Setelah lebih dulu mengantongi kartu kuning, Camavinga tetap tampil agresif tanpa kontrol risiko. Ketika Madrid harus bermain dengan 10 orang, keseimbangan langsung hilang.

Bayern pun mencium peluang, menaikkan tempo, dan menghukum mereka dengan dua gol telak di akhir laga. Singkatnya, kartu merah itu bukan cuma mengubah pertandingan tapi mengakhirinya.

2. Alexander-Arnold Kembali Jadi Titik Lemah