M Shofyan Dwi Kurniawan
17 April 2026, 23.53 WIB

Bayern Munich vs Real Madrid: Kontroversi dan Emosi Setelah Pertandingan Liga Champions

Pemain Real Madrid Dani Carvajal. (ig @dani.carvajal.2) - Image

Pemain Real Madrid Dani Carvajal. (ig @dani.carvajal.2)

JawaPos.com–Kekalahan Real Madrid dari Bayern Munich di Liga Champions tak hanya menyisakan kekecewaan, tapi juga kemarahan. Terutama dari pemain senior Dani Carvajal.

Melansir Bavarian Football, bek senior Los Blancos itu jadi salah satu pemain yang paling vokal usai laga. Bahkan, dia secara langsung menyalahkan wasit Slavko Vincic atas hasil yang membuat Madrid tersingkir.

”Ini salahmu. Ini salahmu sepenuhnya,” ucap Dani Carvajal.

Kalimat tersebut dilaporkan dilontarkan Carvajal dengan penuh emosi setelah pertandingan berakhir. Bagi kubu Madrid, keputusan-keputusan krusial wasit dianggap sangat memengaruhi jalannya laga, terutama kartu merah Eduardo Camavinga di menit akhir.

Namun jika melihat pertandingan secara keseluruhan, kontroversi sebenarnya tidak hanya merugikan satu pihak. Beberapa momen yang menguntungkan Real Madrid juga jadi sorotan. Salah satunya adalah pelanggaran yang berujung gol tendangan bebas, yang kemudian dinilai sebagai aksi diving dari Brahim Diaz.

Selain itu, insiden yang melibatkan Antonio Rudiger terhadap Josip Stanicic juga luput dari perhatian wasit padahal terjadi dalam proses gol ketiga Madrid. Artinya, keputusan wasit sepanjang pertandingan memang tidak sepenuhnya konsisten, dan kedua tim punya alasan untuk merasa dirugikan.

Masalah Real Madrid Lebih dari Sekadar Wasit

Terlepas dari protes keras Carvajal, kekalahan Madrid tidak bisa dijelaskan hanya dari satu faktor. Secara permainan, Los Blancos terlihat kesulitan membangun serangan yang rapi.

Mereka lebih sering mengandalkan kesalahan lawan ketimbang menciptakan peluang dari struktur permainan yang jelas. Arda Guler, misalnya, sempat kesulitan mengembangkan permainan karena minimnya pergerakan dan opsi di lini depan. Dalam banyak situasi, pemain Madrid terlihat terisolasi saat menghadapi pertahanan Bayern yang solid.

Situasi semakin memburuk setelah peluit akhir. Beberapa pemain Madrid terlihat kehilangan kontrol, bahkan terlibat konfrontasi dengan wasit.

