Arne Slot Terancam Dipecat! Xabi Alonso dan Steven Gerrard Muncul sebagai Kandidat Kuat Pelatih Baru Liverpool

JawaPos.com–Spekulasi mengenai masa depan Arne Slot bersama Liverpool FC terus menguat usai kegagalan tim di kompetisi Eropa. Bahkan, dua pemain The Reds disebut berpotensi ikut tersingkir jika terjadi pergantian pelatih dalam waktu dekat.

Meski sukses membawa Liverpool menjuarai Premier League pada musim perdananya, Slot kini berada di bawah tekanan besar. Timnya dipastikan mengakhiri musim tanpa trofi setelah tersingkir dari UEFA Champions League usai kalah telak agregat 0-4 dari Paris Saint-Germain di babak perempat final.

Performa Liverpool di kompetisi domestik juga jauh dari harapan. Mereka tersingkir lebih awal di Piala Liga setelah kalah dari Crystal Palace dan dihentikan Manchester City di perempat final Piala FA.

Saat ini, Liverpool tertahan di posisi kelima klasemen liga dan masih harus berjuang keras mengamankan tiket Liga Champions musim depan. Situasi ini memicu rumor bahwa Slot bisa saja dipecat pada akhir musim.

Namun, jurnalis David Ornstein menyebut bahwa manajemen klub tetap berencana mempertahankan pelatih asal Belanda tersebut. Tekanan semakin bertambah setelah striker Hugo Ekitike mengalami cedera Achilles yang membuatnya absen hingga akhir musim, bahkan kemungkinan melewatkan sebagian musim berikutnya.

Di tengah ketidakpastian ini, nama Xabi Alonso dan Steven Gerrard mencuat sebagai kandidat kuat pengganti jika Slot benar-benar lengser. Mantan pemain Liverpool Jermaine Pennant bahkan secara terbuka mendukung Alonso sebagai pilihan utama.

”Saya melihat Slot masih bisa sukses, tapi jika harus ada perubahan, saya akan memprioritaskan Xabi Alonso,” ungkap Pennant.

Menurut dia, Alonso memiliki kedekatan emosional dengan klub serta rekam jejak impresif setelah sukses bersama Bayer Leverkusen. Dia juga diyakini mampu memaksimalkan potensi skuad yang ada.