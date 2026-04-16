Martin Zubimendi Bantah Rumor ke Real Madrid, Pilih Fokus Bersama Arsenal

JawaPos.com - Gelandang Arsenal Martin Zubimendi menegaskan bahwa rumor terkait kepindahannya ke Real Madrid telah berakhir. Pemain berusia 27 tahun itu memilih fokus penuh bersama Arsenal setelah resmi bergabung pada Juli 2025 dari Real Sociedad dengan nilai transfer GBP 60,8 juta (sekitar Rp 1,4 triliun).

Dalam wawancara dengan Cadena Ser, Zubimendi menegaskan bahwa dirinya merasa bahagia di Arsenal dan menyebut rumor ketertarikan Real Madrid terhadap dirinya sebagai hal yang wajar, tetapi itu bukan sesuatu yang ingin dipikirkan saat ini.

Pasalnya, performa Zubimendi kembali mencuri perhatian saat Arsenal bermain imbang tanpa gol melawan Sporting CP pada leg kedua perempat final Liga Champions. Zubimendi tampil penuh selama 90 menit dan dinobatkan sebagai Man of the Match setelah membantu timnya melaju ke semifinal dengan agregat 1-0.

Zubimendi mengungkapkan bahwa keputusan bergabung dengan Arsenal memang didorong oleh keinginan merasakan malam-malam besar seperti itu. Zubimendi menekankan bahwa sisa musim akan menjadi sangat krusial dengan setiap pertandingan layaknya laga hidup-mati.

“Hanya tersisa beberapa minggu lagi dan setiap pertandingan akan menjadi penentuan hidup atau mati, jadi saya sedang mempersiapkan diri untuk pertandingan berikutnya,” kata Zubimendi ikutip dari ESPN.

Meski performa tim sempat tidak konsisten dalam beberapa pekan terakhir dengan catatan satu kemenangan, tiga kekalahan, dan satu hasil imbang dalam lima pertandingan, Arsenal masih berada dalam jalur perebutan gelar Premier League dan Liga Champions UEFA.

Zubimendi mengaku ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki, khususnya dalam penyelesaian akhir. Namun, pemain asal Spanyol itu tetap memuji solidnya pertahanan tim yang dinilai menjadi fondasi penting dalam menjaga konsistensi. “Kami masih memiliki hal-hal yang perlu diperbaiki. Kami membutuhkan kejelasan yang lebih baik di sepertiga akhir. Untungnya, tim ini bertahan dengan baik dan kami cukup solid,” kata Zubimendi.

Di semifinal Liga Champions, Arsenal akan menghadapi Atletico Madrid yang sebelumnya menyingkirkan Barcelona dengan agregat 3-2. Zubimendi menyebut laga itu akan sangat sulit. “Akan sangat sulit. Saya mengenal mereka dengan baik. Mereka sangat kompetitif. Mereka sedang dalam performa yang sangat bagus dan penuh kepercayaan diri,” kata Zubimendi.