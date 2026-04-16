Prediksi Nottingham Forest vs Porto 17 April 2026: Head to Head dan Jadwal Live Streaming

JawaPos.com - Laga leg kedua perempat final Liga Europa 2025/2026 antara Nottingham Forest dan Porto dipastikan berlangsung menarik. Pertandingan ini akan digelar di City Ground pada Jumat, 17 April 2026 dini hari WIB. Kedua tim masih memiliki peluang yang sama besar untuk melaju ke babak semifinal.

Pada pertemuan pertama yang berlangsung di markas Porto, kedua tim bermain imbang 1-1. Hasil tersebut membuat laga leg kedua ini menjadi penentuan yang sesungguhnya.

Nottingham Forest akan sedikit diuntungkan karena bermain di kandang sendiri dengan dukungan penuh dari para suporter.

Meski begitu, Porto datang dengan kepercayaan diri tinggi. Tim asal Portugal tersebut dikenal memiliki pengalaman lebih matang di kompetisi Eropa. Mereka juga terbiasa menghadapi tekanan di laga-laga penting seperti ini.

Dari segi performa, Nottingham Forest menunjukkan tren yang cukup stabil. Dalam lima pertandingan terakhir, mereka mampu meraih beberapa hasil positif, termasuk kemenangan meyakinkan atas Tottenham. Selain itu, lini pertahanan mereka terlihat cukup solid dengan minim kebobolan.

Namun, masalah utama Forest terletak pada efektivitas di lini depan. Dalam beberapa laga terakhir, mereka kerap kesulitan memaksimalkan peluang menjadi gol. Hal ini bisa menjadi pekerjaan rumah penting jika ingin menyingkirkan Porto.

Di sisi lain, Porto justru tampil lebih konsisten dalam hal produktivitas gol. Mereka mampu mencetak gol secara rutin dalam beberapa pertandingan terakhir. Kombinasi lini tengah yang kreatif dan serangan yang cepat menjadi kekuatan utama tim ini.

Selain itu, Porto juga memiliki organisasi permainan yang rapi. Mereka mampu menjaga keseimbangan antara menyerang dan bertahan. Hal ini membuat mereka sulit untuk ditembus, sekaligus tetap berbahaya saat melakukan serangan balik.