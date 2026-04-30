Hotel Gratis Fans Nottingham Forest Jika Lolos Final Liga Europa, Hati Stan Collymore Terbelah Dua

JawaPos.com - Hati Stan Collymore terbelah dalam semifinal Liga Europa musim ini. Collymore pernah menjadi striker Nottingham Forest (1993–1995), juga pernah berkostum Aston Villa (1997–2000).

Namun, kalau harus memilih, dia mendukung Villa yang lolos ke final di Besiktas Stadyumu, Istanbul (21/5).

Kalau Villa gagal lolos, Collymore pun akan memberikan tiket pesawat dan hotel di Istanbul kepada pendukung Forest. ’’Aku sudah memesannya sejak September lalu dan aku berharap dapat memakainya,’’ ucap Collymore dilansir dari Nottingham Post.

’’Kalau tidak, maka seseorang bernama Tricky (fans Forest, Red) akan mendapatkan tiket itu secara gratis,’’ sambungnya.

Collymore mengibaratkan Villa seperti ibu baginya. Di sisi lain, pandit berusia 55 tahun itu menganggap Forest sebagai sahabat baik.