Rizka Perdana Putra
Jumat, 1 Mei 2026 | 00.03 WIB

Hotel Gratis Fans Nottingham Forest Jika Lolos Final Liga Europa, Hati Stan Collymore Terbelah Dua

Nottingham Forest gratiskan hotel untuk fans jika lolos final. (Dok. IST)

JawaPos.com - Hati Stan Collymore terbelah dalam semifinal Liga Europa musim ini. Collymore pernah menjadi striker Nottingham Forest (1993–1995), juga pernah berkostum Aston Villa (1997–2000).

Namun, kalau harus memilih, dia mendukung Villa yang lolos ke final di Besiktas Stadyumu, Istanbul (21/5).

Kalau Villa gagal lolos, Collymore pun akan memberikan tiket pesawat dan hotel di Istanbul kepada pendukung Forest. ’’Aku sudah memesannya sejak September lalu dan aku berharap dapat memakainya,’’ ucap Collymore dilansir dari Nottingham Post.

’’Kalau tidak, maka seseorang bernama Tricky (fans Forest, Red) akan mendapatkan tiket itu secara gratis,’’ sambungnya. 

Collymore mengibaratkan Villa seperti ibu baginya. Di sisi lain, pandit berusia 55 tahun itu menganggap Forest sebagai sahabat baik.

’’Aku harap laga ini memberikan keadilan bagi kedua klub. Siapa pun nanti yang lolos ke final mereka akan menampilkan laga yang luar biasa dan membawa pulang trofi,’’ bebernya. 

Artikel Terkait
Prediksi Nottingham Forest vs Aston Villa: The Tricky Trees Usung Misi Ganda, Lolos Degradasi Premier League dan Juara Europa - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Nottingham Forest vs Aston Villa: The Tricky Trees Usung Misi Ganda, Lolos Degradasi Premier League dan Juara Europa

Kamis, 30 April 2026 | 23.45 WIB

Viral Suporter Diusir Gara-Gara Sandwich Bacon, Forest Green Rovers Tegaskan Itu Hoaks! - Image
Sepak Bola Dunia

Viral Suporter Diusir Gara-Gara Sandwich Bacon, Forest Green Rovers Tegaskan Itu Hoaks!

Selasa, 28 April 2026 | 04.12 WIB

Aston Villa Ciptakan Efek Domino, Peta Liga Inggris dan Tiket UCL Bisa Berubah Total - Image
Sepak Bola Dunia

Aston Villa Ciptakan Efek Domino, Peta Liga Inggris dan Tiket UCL Bisa Berubah Total

Rabu, 22 April 2026 | 17.30 WIB

Terpopuler

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain - Image
1

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain

2

Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers

3

Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan

4

12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan

5

14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam

6

7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!

7

Sempat Di-blacklist Koramil, Pembangunan Koperasi Merah Putih di Tuban Dikawal Babinsa

8

Kecelakaan Kereta dan KRL di Bekasi Timur, KAI Fokus Evakuasi Para Korban

9

11 Rekomendasi Gudeg Terenak di Jakarta, Kuliner Manis yang Tak Kalah Legit Seperti di Jogjakarta

10

Terkendala Lahan dan Faktor Teknis, 7 Koperasi Merah Putih di Sukoharjo Jawa Tengah Belum Dibangun

