Rizka Perdana Putra
16 April 2026, 18.17 WIB

Nottingham Forest Kejar Tiket Empat Besar Liga Europa, Spirit Ulangi Masa Kejayaan

Nottingham Forest bersiap menghadapi FC Porto dalam second leg perempat final Liga Europa di City Ground, Nottinghamshire. (Dok. Instagram/@officialnffc)

JawaPos.com – Nottingham Forest dilanda euforia saat ini. Forest tinggal selangkah lagi kembali ke masa kejayaannya di ajang Eropa. Syaratnya, mereka bisa menyingkirkan FC Porto dalam second leg perempat final Liga Europa di City Ground, Nottinghamshire, dini hari nanti (siaran langsung SCTV/ beIN Sports 3/beIN Sports Connect/Vidio pukul 02.00 WIB). 

Kali terakhir Forest merasakan semifinal dalam ajang Eropa adalah pada Piala UEFA (nama lama Liga Europa) musim 1983–1984. Saat ini, Ryan Yates dkk membawa hasil seri 1-1 dari first leg di Porto pekan lalu (10/4).

Dilansir dari ESPN, tactician Forest Vitor Pereira merasa laju timnya saat ini mengingatkannya saat mampu mengantarkan FC Porto sebagai juara Liga Europa 2011. Saat itu, dia bukan menjabat sebagai pelatih, melainkan asisten Andre Villas-Boas. Kini, dia berhasrat merasakannya bersama Forest. 

’’Sampai saat ini aku ingin tetap membawa Forest bertahan di Premier League. Lalu, di Eropa (Liga Europa), aku juga ingin membawa klub ini ke final,’’ ucap Pereira. Aku sudah pernah (juara) saat aku masih menjadi asisten pelatih. Tetapi, aku ingin memenanginya sekarang saat aku jadi pelatih,’’ sambung pelatih yang baru menangani Forest per 15 Februari lalu.
 
PERKIRAAN PEMAIN

NOTTINGHAM FOREST (4-2-3-1): 27-Ortega (g); 44-Abbott, 31-Milenkovic, 4-Morato, 29-Bakwa; 22-Yates (c), 16-Nicolas Dominguez; 14-Ndoye, 10-Gibbs-White, 24-McAtee; 11-Wood
Pelatih: Vitor Pereira

FC PORTO (4-3-3): 99-Diogo Costa (g) (c); 20-Alberto Costa, 3-Thiago Silva, 5-Bednarek, 12-Sanusi; 42-Seko Fofana, 13-Rosario, 10-Gabri Veiga; 7-William Gomes, 29-Moffi, 17-Borja Sainz
Pelatih: Francesco Farioli

Editor: Hendra
