Kartu Merah Eduardo Camavinga! Ini Pelajaran Berharga dari Kekalahan Real Madrid di Liga Champions

Pemain Real Madrid Eduardo Camavinga. (Dok. Eduardo Camavinga)
JawaPos.com - Real Madrid harus mengakhiri perjalanan mereka di Liga Champions musim 2025/2026 setelah kalah dramatis dari Bayern Munchen dalam laga penuh tensi tinggi di Allianz Arena, Kamis (16/4/2026) dini hari WIB.
Pertandingan yang menghadirkan tujuh gol ini berakhir dengan skor 4-3 untuk kemenangan tuan rumah, sekaligus memastikan langkah Bayern ke semifinal.
Laga berjalan dengan tempo cepat sejak awal. Kedua tim tampil agresif dan saling menekan, menunjukkan kualitas permainan yang seimbang.
Bayern tampil percaya diri di hadapan pendukungnya sendiri, sementara Madrid mencoba mengontrol ritme melalui penguasaan bola dan serangan balik cepat.
Duel ini benar-benar mencerminkan pertemuan dua raksasa Eropa yang sama-sama punya ambisi besar.
Madrid sempat memberikan perlawanan sengit dan bahkan menunjukkan tanda-tanda mampu membalikkan keadaan.
Namun, situasi berubah drastis saat memasuki fase krusial pertandingan. Kartu merah yang diterima Eduardo Camavinga menjadi momen yang mengubah arah laga secara signifikan.
Bermain dengan 10 orang membuat keseimbangan permainan Madrid terganggu, terutama di lini tengah yang mulai kehilangan kontrol.
Sebelum insiden tersebut, Madrid sebenarnya masih mampu mengimbangi permainan Bayern. Kombinasi lini tengah yang diisi pemain muda dan berpengalaman cukup efektif dalam meredam tekanan.
Namun, setelah kehilangan satu pemain, ruang antar lini mulai terbuka. Bayern dengan cepat memanfaatkan kondisi ini untuk meningkatkan intensitas serangan.
Tim tuan rumah tampil semakin dominan di menit-menit akhir. Serangan demi serangan dilancarkan dengan rapi dan terstruktur, memaksa lini belakang Madrid bekerja ekstra keras.
