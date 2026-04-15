Percaya Diri Menggelegak! Sporting CP Yakin Bisa Balikkan Keadaan dan Pecundangi Arsenal

JawaPos.com - Pelatih Sporting CP Rui Borges mengatakan kepercayaan diri timnya tidak terbatas sehingga berpotensi membalikkan keadaan pada leg kedua perempat final Liga Champions UEFA 2025/2026 di Stadion Emirates, London, Kamis (16/4) dini hari WIB.

"Kami sadar akan kesulitan menghadapi Arsenal, tim yang sangat kuat, dan tantangan untuk melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan yaitu mengalahkan mereka. Namun, tapi kami sangat percaya diri. Kepercayaan kami tidak terbatas," ujar Borges dikutip dari laman resmi Sporting Lisbon, Rabu.

Sporting, yang tertinggal dalam agregat lantaran kalah dari Arsenal di Lisabon dengan skor 1-0, membutuhkan kemenangan dengan setidak-tidaknya selisih dua gol untuk mencapai semifinal Liga Champions untuk pertama kalinya sepanjang sejarah klub.

Borges mengatakan, sejauh ini timnya tetap menjadi diri sendiri terlepas dari siapa pun lawannya maupun kompetisinya.

Juru taktik berkebangsaan Portugal itu juga menegaskan timnya sudah konsisten menunjukkan ambisi, keberanian, dan kenikmatan dalam setiap pertandingan.

Soal Arsenal, Borges mewaspadai situasi di mana Arsenal menelan kekalahan pada laga terakhirnya di Liga Inggris (dari Bournemouth dengan skor 1-2), yang membuat peluang juara mereka terganggu.

Menurut Borges, kondisi tersebut justru bisa membuat The Gunners semakin termotivasi untuk lolos ke semifinal Liga Champions. Dia menilai, Arsenal sangat siap bermain dengan intensitas tinggi.

Arsenal juga sulit dikalahkan di kandang pada musim ini. Skuad asuhan pelatih Mikel Arteta tidak terkalahkan di Emirates sepanjang fase liga Liga Champions, lalu di liga, mereka hanya takluk dua kali di markas sendiri.