Fans Soroti Dua Keputusan Blunder Arne Slot yang Membuat Liverpool Tersingkir dari Liga Champions!

Liverpool harus angkat koper dari Liga Champions. (Sport Bible)
JawaPos.com–Kekalahan telak Liverpool dari Paris Saint-Germain dengan agregat 0-4 di perempat final Liga Champions UEFA memicu kemarahan besar dari para suporter. Kali ini, sorotan tajam diarahkan kepada pelatih Arne Slot yang dinilai membuat dua keputusan krusial yang merugikan tim.
Liverpool datang ke leg kedua di Anfield dengan beban kekalahan 0-2 dari pertemuan pertama di Paris. Harapan untuk bangkit justru tidak terlihat sejak awal laga, di mana PSG tampil lebih dominan dan menciptakan peluang-peluang berbahaya.
Kontroversi sempat terjadi pada menit ke-65 ketika Alexis Mac Allister dijatuhkan di kotak penalti. Wasit Maurizio Mariani awalnya menunjuk titik putih, namun keputusan itu dibatalkan setelah meninjau VAR. Momen ini memicu kekecewaan besar dari para pendukung tuan rumah.
Namun, yang paling disorot adalah keputusan Slot dalam melakukan pergantian pemain. Dia menarik keluar Joe Gomez yang baru masuk di babak kedua menggantikan Jeremie Frimpong untuk memasukkan Rio Ngumoha.
Tak hanya itu, fans juga mempertanyakan keputusan Slot yang lebih memilih memainkan Cody Gakpo ketimbang langsung memberi kesempatan kepada Ngumoha sejak jeda babak pertama saat menggantikan Alexander Isak.
Di media sosial, kritik pun membanjiri Slot. Banyak yang menilai keputusan mempertahankan Mac Allister di lapangan, sekaligus memasukkan Gakpo, justru memperparah situasi.
”Dia memasukkan Gakpo dan Gomez tapi membiarkan Mac Allister tetap bermain,” tulis seorang fans dengan kesal.
”Seolah belum cukup harus menonton Mac Allister, sekarang harus melihat dia bersama Gakpo,” lanjut fans lain.
Komentar senada juga bermunculan, menyebut keputusan tersebut sebagai titik di mana Liverpool sepenuhnya kehilangan peluang untuk membalikkan keadaan.
