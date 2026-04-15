HomeSepak Bola Dunia
Sri Wahyuni
15 April 2026, 17.50 WIB

Fans Soroti Dua Keputusan Blunder Arne Slot yang Membuat Liverpool Tersingkir dari Liga Champions!

Liverpool harus angkat koper dari Liga Champions. (Sport Bible)

JawaPos.com–Kekalahan telak Liverpool dari Paris Saint-Germain dengan agregat 0-4 di perempat final Liga Champions UEFA memicu kemarahan besar dari para suporter. Kali ini, sorotan tajam diarahkan kepada pelatih Arne Slot yang dinilai membuat dua keputusan krusial yang merugikan tim.

Liverpool datang ke leg kedua di Anfield dengan beban kekalahan 0-2 dari pertemuan pertama di Paris. Harapan untuk bangkit justru tidak terlihat sejak awal laga, di mana PSG tampil lebih dominan dan menciptakan peluang-peluang berbahaya.

Kontroversi sempat terjadi pada menit ke-65 ketika Alexis Mac Allister dijatuhkan di kotak penalti. Wasit Maurizio Mariani awalnya menunjuk titik putih, namun keputusan itu dibatalkan setelah meninjau VAR. Momen ini memicu kekecewaan besar dari para pendukung tuan rumah.

Namun, yang paling disorot adalah keputusan Slot dalam melakukan pergantian pemain. Dia menarik keluar Joe Gomez yang baru masuk di babak kedua menggantikan Jeremie Frimpong untuk memasukkan Rio Ngumoha.

Tak hanya itu, fans juga mempertanyakan keputusan Slot yang lebih memilih memainkan Cody Gakpo ketimbang langsung memberi kesempatan kepada Ngumoha sejak jeda babak pertama saat menggantikan Alexander Isak.

Di media sosial, kritik pun membanjiri Slot. Banyak yang menilai keputusan mempertahankan Mac Allister di lapangan, sekaligus memasukkan Gakpo, justru memperparah situasi.

”Dia memasukkan Gakpo dan Gomez tapi membiarkan Mac Allister tetap bermain,” tulis seorang fans dengan kesal.

”Seolah belum cukup harus menonton Mac Allister, sekarang harus melihat dia bersama Gakpo,” lanjut fans lain.

Komentar senada juga bermunculan, menyebut keputusan tersebut sebagai titik di mana Liverpool sepenuhnya kehilangan peluang untuk membalikkan keadaan.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Artikel Terkait
PSG ke Semifinal Liga Champions setelah Taklukkan Liverpool 2-0 di Anfield - Image
Sepak Bola Dunia

PSG ke Semifinal Liga Champions setelah Taklukkan Liverpool 2-0 di Anfield

15 April 2026, 13.18 WIB

Comeback atau Tersingkir? Liverpool Dihantam Krisis Pemain Jelang Duel Krusial Lawan PSG - Image
Sepak Bola Dunia

Comeback atau Tersingkir? Liverpool Dihantam Krisis Pemain Jelang Duel Krusial Lawan PSG

15 April 2026, 02.45 WIB

Yakin Bisa Comeback, Gelandang Liverpool Dominik Szoboszlai Siap Mati di Lapangan Lawan PSG - Image
Sepak Bola Dunia

Yakin Bisa Comeback, Gelandang Liverpool Dominik Szoboszlai Siap Mati di Lapangan Lawan PSG

15 April 2026, 00.25 WIB

Terpopuler

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi - Image
1

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi

2

7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik

3

Jadwal Piala AFF U-17 Timnas Indonesia U-17 vs Timor Leste, Siaran Langsung, dan Daftar Skuad Garuda Muda

4

Bupati Gresik Gus Yani Buka Suara soal Kasus SK ASN Palsu, Korban Rugi hingga Rp 150 Juta

5

Kasus Penipuan ASN di Gresik Menghadirkan Fakta Baru, Pegawai DPMD Mengaku Jadi Korban

6

Kronologi Kasus Pelecehan Seksual FH UI, 16 Mahasiswa Terduga Pelaku Disidang Terbuka

7

Tak Perlu ke Jogja, 12 Tempat Kuliner Gudeg Ini Ada di Malang yang Juga Istimewa dan Rasanya Juara

8

Momen Terduga Pelaku Pelecehan di FH UI yang juga Anak Polisi Dikonfrontasi Mahasiswa

9

12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable

10

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja

