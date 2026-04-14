Deretan Pemain Barcelona yang Terancam Skorsing Jelang Duel Hidup-Mati Lawan Atletico

Lamine Yamal tampak sangat kecewa gagal mecetak gol ke gawang Atletico Madrid di perempat final Liga Champions. (Sports Illustrated)
JawaPos.com - Tidak ada ruang untuk kesalahan saat Barcelona bersiap menghadapi malam hidup atau mati melawan Atletico Madrid di leg kedua perempat final Liga Champions UEFA.
Tertinggal 0-2 dari leg pertama, raksasa Catalan dituntut tampil nyaris sempurna di Stadion Metropolitano jika ingin menjaga asa mereka di Eropa tetap menyala.
Tugasnya sudah cukup berat: mencetak gol, menjaga pertahanan tetap solid, dan menghadapi tekanan atmosfer tandang yang tidak bersahabat. Tapi ada satu faktor lain yang diam-diam bisa jadi penentu: ancaman skorsing.
Lima Pemain Berisiko Kena Skorsing
Melansir Barca Universal, menjelang laga krusial ini, Barcelona memiliki lima pemain yang hanya berjarak satu kartu kuning dari hukuman larangan bermain di leg pertama semifinal—tentu saja jika mereka berhasil melakukan comeback.
Di atas kertas, fokus utama tetap pada membalikkan agregat. Namun di lapangan, situasinya tidak sesederhana itu. Satu tekel yang terlambat, satu protes berlebihan, bisa berujung konsekuensi besar untuk pertandingan berikutnya.
Nama paling mencolok dalam daftar ini adalah Lamine Yamal. Meski masih sangat muda, perannya di lini serang sudah krusial. Kehilangannya di semifinal, jelas akan jadi pukulan besar.
Baca Juga:FIFA Berencana Bikin Play Off Baru, Timnas Indonesia dan Italia Berpeluang Tampil di Piala Dunia 2026 Gantikan Iran!
Selain Yamal, ada juga Gerard Martin, Fermin Lopez, dan Marc Casado. Ketiganya mungkin bukan headline utama, tapi kontribusi mereka sepanjang perjalanan Eropa musim ini cukup signifikan. Dalam laga besar, kedalaman skuad seperti ini sering jadi pembeda.
Nama terakhir yang masuk daftar adalah Joao Cancelo. Bek serba bisa ini baru saja menerima kartu kuning di fase knockout, membuat posisinya ikut berada dalam zona rawan.
12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable
7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik
Jadwal Piala AFF U-17 Timnas Indonesia U-17 vs Timor Leste, Siaran Langsung, dan Daftar Skuad Garuda Muda
Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total
Muncul Dua Nama Terduga Pelaku Penipuan Rekrutmen ASN Pemkab Gresik, Satu Pegawai Aktif
Selain Tangkap Bupati Tulungagung, KPK Amankan Sekda hingga Kadis PUPR
Bupati Gresik Gus Yani Buka Suara soal Kasus SK ASN Palsu, Korban Rugi hingga Rp 150 Juta
7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja
Link Live Streaming Timnas Futsal Indonesia vs Thailand di Final Piala AFF 2026