Deretan Pemain Barcelona yang Terancam Skorsing Jelang Duel Hidup-Mati Lawan Atletico

JawaPos.com - Tidak ada ruang untuk kesalahan saat Barcelona bersiap menghadapi malam hidup atau mati melawan Atletico Madrid di leg kedua perempat final Liga Champions UEFA.

Tertinggal 0-2 dari leg pertama, raksasa Catalan dituntut tampil nyaris sempurna di Stadion Metropolitano jika ingin menjaga asa mereka di Eropa tetap menyala.

Tugasnya sudah cukup berat: mencetak gol, menjaga pertahanan tetap solid, dan menghadapi tekanan atmosfer tandang yang tidak bersahabat. Tapi ada satu faktor lain yang diam-diam bisa jadi penentu: ancaman skorsing.

Lima Pemain Berisiko Kena Skorsing

Melansir Barca Universal, menjelang laga krusial ini, Barcelona memiliki lima pemain yang hanya berjarak satu kartu kuning dari hukuman larangan bermain di leg pertama semifinal—tentu saja jika mereka berhasil melakukan comeback.

Di atas kertas, fokus utama tetap pada membalikkan agregat. Namun di lapangan, situasinya tidak sesederhana itu. Satu tekel yang terlambat, satu protes berlebihan, bisa berujung konsekuensi besar untuk pertandingan berikutnya.

Nama paling mencolok dalam daftar ini adalah Lamine Yamal. Meski masih sangat muda, perannya di lini serang sudah krusial. Kehilangannya di semifinal, jelas akan jadi pukulan besar.

Selain Yamal, ada juga Gerard Martin, Fermin Lopez, dan Marc Casado. Ketiganya mungkin bukan headline utama, tapi kontribusi mereka sepanjang perjalanan Eropa musim ini cukup signifikan. Dalam laga besar, kedalaman skuad seperti ini sering jadi pembeda.