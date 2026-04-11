Statistik Chelsea vs Manchester City: Rekor Buruk Tuan Rumah dan Ancaman Haaland

JawaPos.com–Pertandingan besar akan tersaji saat Chelsea menjamu Manchester City dalam lanjutan Premier League di Stamford Bridge, Minggu (12/4) malam. Laga ini bukan sekadar duel dua tim papan atas, tetapi juga menjadi penentu langkah keduanya dalam perebutan posisi penting di klasemen.

Chelsea datang dengan situasi yang cukup menarik. Mereka saat ini berada di papan atas klasemen dan masih berpeluang menembus zona Liga Champions.

Dengan tambahan jatah lima tim ke kompetisi elite Eropa musim depan, peluang The Blues semakin terbuka lebar. Namun, tantangan besar sudah menanti di depan mata.

Secara statistik, Chelsea sebenarnya punya catatan sejarah yang cukup baik saat menghadapi Manchester City. Dalam total pertemuan, mereka unggul tipis dalam jumlah kemenangan. Namun, jika melihat tren terbaru, situasinya justru berbanding terbalik.

Manchester City tampil dominan dalam beberapa kunjungan terakhir ke Stamford Bridge. Dalam lima laga tandang terakhir ke markas Chelsea, City berhasil meraih empat kemenangan.

Fakta ini jelas menjadi sinyal bahaya bagi tuan rumah yang ingin meraih hasil maksimal di depan pendukung sendiri. Masalah lain yang masih menghantui Chelsea adalah lini pertahanan.

Dalam banyak pertemuan terakhir melawan City, mereka kesulitan mencatatkan clean sheet. Hal ini menunjukkan bahwa lini belakang masih belum cukup solid untuk meredam agresivitas serangan lawan.

Di sisi lain, Chelsea punya kekuatan dalam hal kolektivitas tim. Musim ini, mereka menunjukkan variasi sumber gol yang cukup merata. Banyak pemain mampu berkontribusi mencetak gol, sehingga serangan tidak bergantung pada satu nama saja.