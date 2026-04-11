11 April 2026, 23.41 WIB

Preview Barcelona vs Espanyol: Frenkie de Jong Siap Kembali Bermain, Derbi Barceloni Juga Menanti Pedri

Frenkie De Jong (tengah), Fermin Lopez (kiri), dan Marcus Rashford (kanan). (Dok FC Barcelona)

JawaPos.com – Gelandang Frenkie de Jong mengawali tahun ini dengan membawa FC Barcelona mengalahkan RCD Espanyol pada 4 Januari lalu. Bermain di Cornella de Llobregat kala itu, Barca menang dua gol tanpa balas.

Malam nanti, De Jong bisa kembali membela Barca dalam Derbi Barceloni di Camp Nou (siaran langsung beIN Sports 2/beIN Sports Connect/Vidio pukul 23.30 WIB).

De Jong absen sejak 28 Februari lalu karena mengalami cedera hamstring. Gelandang timnas Belanda itu mendapatkannya dalam laga kontra Levante UD empat hari sebelumnya (24/2).

Dilansir dari Mundo Deportivo, De Jong sudah mulai berlatih dengan rekan-rekan setimnya di Ciutat Esportiva Joan Gamper – sebutan kamp latihan Barca– pada Kamis (9/4) waktu setempat. ’’Kembalinya Frenkie membuat kami bisa mempunyai lebih banyak opsi di lini tengah,’’ ucap entrenador Barca Hansi Flick dilansir dari laman Sports. 

Tidak hanya De Jong, Hansi juga beruntung mendapatkan kembali gelandang lainnya, Pedri, dalam kondisi prima untuk malam nanti. Sebelumnya, Pedri mengalami cedera saat Barca ditaklukkan 0-2 oleh Atletico Madrid di Camp Nou dalam first leg perempat final Liga Champions dua hari lalu (9/4). 
           
PERKIRAAN PEMAIN

FC BARCELONA (4-2-3-1): 13-Joan Garcia (g); 24-Eric Garcia, 4-Araujo (c), 5-Cubarsi, 3-Balde; 8-Pedri, 21-De Jong; 10-Yamal, 16-Fermin, 19-Bardghji; 7-Ferran Torres
Pelatih: Hansi Flick

RCD ESPANYOL (4-2-3-1): 13-Dmitrovic (g); 23-El Hilali, 5-Calero, 6-Cabrera (c), 22-Carlos Romero; 10-Pol Lozano, 4-Zarate; 16-Ngonge, 8-Exposito, 24-Dolan; 9-Roberto Fernandez
Pelatih: Manolo Gonzalez
 

