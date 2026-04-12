M Shofyan Dwi Kurniawan
12 April 2026, 21.14 WIB

Tanggapi Protes Barcelona, Diego Simeone Sindir Real Madrid

JawaPos.com - Drama di luar lapangan kembali memanaskan persaingan elite Spanyol. Setelah Barcelona melayangkan protes resmi terkait keputusan wasit di Liga Champions, Diego Simeone justru merespons dengan tenang, tapi penuh sindiran.

Alih-alih ikut larut dalam kontroversi, pelatih Atletico Madrid itu memilih 'lempar bola' ke arah lain. Dan ya, Real Madrid ikut kena sentil.

Melansir Sports Illustrated, menanggapi keluhan Barcelona soal kepemimpinan wasit di leg pertama perempat final Liga Champions, Simeone tidak terlihat terganggu sedikit pun.

“Saya sangat menghormati,” kata Simeone. “Kami tinggal di Madrid, jadi kami sudah terbiasa dengan situasi seperti ini, jika Anda mengerti maksud saya. Sangat mudah dipahami. Jadi ini sama sekali tidak memengaruhi kami.”

Kalimatnya terdengar sederhana, tapi maknanya cukup dalam. Ada sindiran halus yang mengarah ke dinamika sepak bola di ibu kota Spanyol, termasuk hubungan panas antara Real Madrid dan perangkat pertandingan musim ini.

Barcelona Naik Banding ke UEFA

Di sisi lain, Barcelona jelas tidak tinggal diam. Klub Catalan itu secara resmi mengajukan pengaduan ke UEFA, menyoroti keputusan wasit yang dianggap merugikan mereka dalam kekalahan 2-0 dari Atletico Madrid

Fokus utama protes mereka adalah satu insiden di menit ke-54 yang dinilai layak menghasilkan penalti, namun diabaikan begitu saja, bahkan tanpa intervensi VAR.

“(Barcelona) menganggap bahwa wasit tidak mematuhi peraturan yang berlaku, yang secara langsung memengaruhi jalannya pertandingan dan hasilnya,” demikian bunyi pernyataan klub.

“Barcelona memahami bahwa keputusan ini, bersama dengan kurangnya intervensi serius dari VAR, merupakan kesalahan besar. Oleh karena itu, klub telah meminta agar penyelidikan dibuka, akses ke komunikasi wasit, dan jika perlu, pengakuan resmi atas kesalahan tersebut dan penerapan langkah-langkah yang relevan.”

Tak berhenti di situ, mereka juga menyinggung adanya “standar ganda” dalam beberapa edisi Liga Champions terakhir.

Atletico Juga Pernah Protes

Menariknya, Atletico Madrid sendiri bukan tim yang 'bersih' dari urusan protes wasit.

Dalam beberapa pekan terakhir, mereka juga sempat melontarkan kritik terbuka terkait keputusan yang dianggap menguntungkan Barcelona dan Real Madrid di kompetisi domestik.

