Antara
12 April 2026, 14.20 WIB

Jeremie Boga Antar Juventus Taklukkan Atalanta 1-0

Pelatih Juventus Luciano Spalletti. (Dok. Juventus)

JawaPos.com - Gol tunggal dari Jeremie Boga mengantarkan Juventus menaklukkan Atalanta dengan skor 1-0 pada pekan 32 Liga Italia di Stadion Geswiss, Bergamo, Sabtu waktu setempat, dikutip dari ANTARA.

Pada pertandingan ini gol tunggal Jeremie Boga bagi kemenangan Juventus atas Atalanta hadir pada menit ke-48, demikian catatan Serie A.

Berkat kemenangan ini Juventus naik ke peringkat empat klasemen sementara Liga Italia dengan 60 poin dari 32 pertandingan, berjarak 12 poin dari Inter Milan di posisi pertama.

Sebaliknya, kekalahan membuat Atalanta tertahan di peringkat tujuh dengan 53 poin dari 32 pertandingan, terpaut empat poin dari zona Eropa.

Bertindak sebagai tuan rumah, Atalanta memberikan ancaman terlebih dahulu ketika laga belum genap berjalan 10 menit melalui sundulan Giorgio Scalvini, namun bola masih melebar dari gawang Juventus.

Pada sisa waktu babak pertama, baik Atalanta ataupun Juventus berusaha memberikan ancaman, namun hingga turun minum skor imbang tanpa gol tetap bertahan.

Memasuki babak kedua, Juventus dapat unggul terlebih dahulu pada menit ke-48 melalui gol yang dicetak Jeremie Boga memanfaatkan bola rebound sehingga skor berubah menjadi 1-0.

Atalanta berupaya merespons dan berbalik memberikan ancaman melalui sundulan keras Berat Djimsiti, akan tetapi bola masih menghantam tiang gawang Juventus.

Selanjutnya Atalanta terus berusaha mencari gol penyeimbang, akan tetapi serangan yang mereka lancarkan tak kunjung membahayakan gawang Juventus.

