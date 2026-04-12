Antara
12 April 2026, 13.58 WIB

Gol Mo Salah dan Rio Ngumoha Bawa Liverpool Raih Kemenangan Atas Fulham

Para pemain Liverpool beri penghormatan emosional kepada Mohamed Salah. (ig @mosalah) - Image

Para pemain Liverpool beri penghormatan emosional kepada Mohamed Salah. (ig @mosalah)

JawaPos.com - Liverpool kembali ke jalur kemenangan seusai menekuk Fulham dengan skor 2-0 pada pekan 32 Liga Inggris di Stadion Anfield, Liverpool, Sabtu waktu setempat, dikutip dari ANTARA.

Pada pertandingan ini Liverpool mengemas kemenangan atas Fulham berkat gol yang dicetak Rio Ngumoha dan Mohamed Salah, demikian catatan Premier League.

Hasil ini mengakhiri tiga laga beruntun tanpa kemenangan Liverpool pada ajang Liga Inggris setelah sebelumnya takluk dari Wolves dan Brighton, serta ditahan imbang Tottenham.

Kemenangan ini membuat Liverpool memiliki 52 poin dari 32 pertandingan dan menempati peringkat kelima klasemen sementara Liga Inggris, unggul empat poin atas Chelsea di posisi enam.

Sebaliknya kekalahan membuat Fulham turun ke peringkat 11 klasemen sementara Liga Inggris dengan 44 poin dari 32 pertandingan, terpaut tiga poin dari zona Eropa.

Liverpool langsung mengambil inisiatif menyerang dan memiliki peluang melalui tendangan Mohamed Salah yang dapat diselamatkan kiper Fulham Bernd Leno.

Selanjutnya giliran Cody Gakpo yang menciptakan peluang untuk Liverpool, namun tembakannya masih menyamping dari gawang Fulham.

Fulham sempat berbalik memberikan ancaman melalui tendangan keras yang dilepaskan Harry Wilson, akan tetapi bola melambung tipis di atas mistar gawang Liverpool.

Liverpool akhirnya berhasil unggul terlebih dahulu pada menit ke-36 setelah sepakan indah Rio Ngumoha tak dapat dijangkau Leno sehingga skor berubah menjadi 1-0.

