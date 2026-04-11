Aprillia JP
11 April 2026, 22.33 WIB

Enzo Fernandez Minta Maaf, Liam Rosenior Tetap Coret sang Pemain dari Laga Kontra Manchester City

Enzo Fernandez dipastikan absen lawan Manchester City. (ChelseaFC/X) - Image

Enzo Fernandez dipastikan absen lawan Manchester City. (ChelseaFC/X)

JawaPos.com–Pelatih Chelsea Liam Rosenior mengonfirmasi bahwa sang gelandang Enzo Fernandez telah menyampaikan permintaan maaf atas komentarnya yang memicu kontroversi. Meskipun demikian, sang pemain tetap harus menjalani sanksi internal dan dipastikan absen saat Chelsea menghadapi Manchester City pada laga akhir pekan ini.

Sebelumnya, Fernandez sempat membuat gaduh dengan berkomentar terkait masa depannya di Chelsea usai kekalahan dari Paris Saint-Germain di Liga Champions. Dalam wawancara dengan ESPN Argentina, Fernandez mengaku tertarik untuk tinggal di Spanyol.

”Saya ingin tinggal di Spanyol, saya sangat menyukai Madrid,” ujar Fernandez.

Rosenior menjelaskan bahwa pihak klub telah mengambil sikap tegas terhadap situasi itu. Fernandez diketahui telah menjalani satu dari dua pertandingan sanksi internal, yakni saat Chelsea menghadapi Port Vale di perempat final Piala FA dan masih akan absen dalam laga penting Premier League melawan Manchester City.

”Saya sudah melakukan tiga atau empat percakapan yang sangat baik dengan Enzo. Dia sudah meminta maaf kepada saya dan kepada klub. Kami akan menyelesaikan ini setelah pertandingan besar pada hari Minggu (12/4),” ujar Rosenior dikutip dari ESPN.

Pelatih asal Inggris itu menegaskan bahwa pertemuan dengan Fernandez berlangsung serius. Namun, Rosenior tetap menilai sang pemain sebagai pribadi yang baik.

”Ini merupakan pertemuan serius tentang sesuatu yang sangat serius. Saya tidak meragukan karakter Enzo sebagai pribadi. Saya percaya setiap orang bisa melakukan kesalahan. Namun, hukuman atas kesalahan itu tidak bisa diabaikan,” lanjut Rosenior.

Rosenior juga menyatakan harapannya agar Fernandez mampu bangkit dan melanjutkan kariernya secara gemilang setelah melewati masa sulit ini. Rosenior bahkan membuka peluang bagi sang gelandang untuk kembali ambil peran penting di tim setelah laga melawan Manchester City.

”Saya ingin Enzo melanjutkan karier yang luar biasa dari titik ini. Saya berharap dia bisa memainkan peran besar untuk musim kami setelah pertandingan Minggu (12/4), tetapi ada beberapa hal yang harus dia lewati terlebih dahulu,” kata Rosenior.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
