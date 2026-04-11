Prediksi Chelsea vs Manchester City: Duel Panas di Stamford Bridge, The Blues Terancam Tumbang Lagi!

JawaPos.com- Chelsea FC akan menghadapi ujian berat saat menjamu Manchester City pada pekan ke-32 Premier League musim 2025/2026. Laga seru ini dijadwalkan berlangsung di Stamford Bridge, London, pada Minggu (12/4).

Chelsea yang kini dilatih Liam Rosenior akhirnya kembali ke jalur kemenangan usai pesta gol 7-0 atas Port Vale di ajang FA Cup. Performa impresif tersebut menjadi modal penting bagi The Blues untuk membangun momentum.

Namun di liga, performa Chelsea belum sepenuhnya konsisten. Dari 31 pertandingan, mereka baru mengoleksi 13 kemenangan dan kini bertengger di posisi keenam klasemen. Jika ingin tampil di Liga Champions UEFA musim depan, mereka wajib finis di lima besar.

Di sisi lain, Manchester City datang dengan kepercayaan diri tinggi. Tim asuhan Pep Guardiola mencatat dua kemenangan beruntun, termasuk menaklukkan Arsenal untuk menjuarai Carabao Cup, serta menghancurkan Liverpool 4-0 di FA Cup.

Saat ini, City berada di posisi kedua klasemen dan masih memiliki peluang kecil untuk meraih gelar liga. Namun, mereka harus terus menang sambil berharap Arsenal terpeleset.

Pemain Kunci yang Harus Diwaspadai

Sorotan akan tertuju pada Joao Pedro yang menjadi andalan Chelsea di lini depan. Ia telah mencetak 14 gol dan 5 assist dari 31 laga liga musim ini, dan diharapkan mampu menjadi pembeda.