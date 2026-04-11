Aston Villa Perkasa di Kandang Bologna, Freiburg Setengah Langkah ke Semifinal Liga Europa UEFA

Pelatih Aston Villa Unai Emery. (Istimewa)
JawaPos.com - Perempat final Liga Europa UEFA musim ini langsung menyajikan drama pada leg pertama yang digelar 10 April. Sejumlah tim unggulan mulai menunjukkan tajinya, sementara beberapa laga masih menyisakan peluang terbuka jelang leg kedua.
Di Italia, Bologna FC harus mengakui keunggulan tamunya, Aston Villa, dengan skor 1-3. Villa tampil efektif dan klinis. Bek Ezri Konsa membuka keunggulan pada menit ke-44, sebelum Ollie Watkins menggandakan skor di menit ke-51.
Bologna sempat memperkecil ketertinggalan lewat gol telat Rowe di menit ke-90. Namun, Watkins kembali mencetak gol di masa injury time (90+4’) untuk memastikan kemenangan tim tamu. Sempat terjadi kontroversi saat gol bunuh diri Konsa di menit ke-26 dianulir VAR, yang membuat momentum tuan rumah terhenti.
Sementara itu, duel sengit tersaji di Portugal saat FC Porto ditahan imbang 1-1 oleh Nottingham Forest. Porto unggul cepat melalui Gomes pada menit ke-11. Namun hanya berselang dua menit, Forest menyamakan kedudukan lewat gol bunuh diri Martim Fernandes. Skor imbang ini membuat peluang kedua tim masih sama besar.
Di laga lainnya, SC Freiburg tampil dominan dengan kemenangan telak 3-0 atas Celta Vigo. Gol cepat Vincenzo Grifo di menit ke-10 membuka pesta tuan rumah. Disusul gol Beste (32’) dan Ginter (78’), Freiburg kini berada di atas angin untuk melangkah ke semifinal.
Leg Kedua Penentuan
Pertarungan belum usai. Leg kedua akan menjadi penentuan siapa yang benar-benar layak melaju ke empat besar.
Pada 16 April 2026, Celta Vigo akan mencoba membalikkan keadaan saat menjamu Freiburg. Sehari berselang, Aston Villa berpeluang mengunci tiket semifinal saat menjamu Bologna. Di hari yang sama, Nottingham Forest akan menghadapi Porto dalam laga hidup-mati.
Satu laga lain yang juga dinanti adalah pertemuan Real Betis kontra Sporting Braga yang siap menambah panas persaingan.
Dengan agregat yang masih terbuka di beberapa pertandingan, leg kedua dipastikan berlangsung lebih sengit. Siapa yang akan melangkah ke semifinal? Semua akan terjawab pekan depan.
