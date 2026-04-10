Lamine Yamal Super Yakin Barcelona Comeback Kontra Atletico Madrid, Hansi Flick Berikan Pujian

Bintang Barcelona Lamine Yamal. (Istimewa)
JawaPos.com - Lamine Yamal mengirim pesan penuh semangat setelah Barcelona kalah 2-0 dari Atletico Madrid pada leg pertama perempat final Liga Champions.
Hasil tersebut memang membuat langkah Barcelona menjadi lebih berat. Tim asuhan Hansi Flick kini harus membalikkan keadaan di leg kedua yang akan digelar di ibu kota Spanyol pekan depan.
Meski begitu, melansir Barca Blaugranes, Yamal sama sekali belum kehilangan keyakinan.
“Ini belum berakhir, Culers. Kita akan memberikan segalanya di leg kedua. Bersama-sama, selalu.”
Pesan singkat yang ia unggah di Instagram langsung menjadi suntikan semangat bagi para pendukung Barcelona. Di tengah situasi sulit, Yamal ingin menunjukkan bahwa Blaugrana belum habis.
Winger muda itu memang menjadi salah satu pemain terbaik Barcelona di leg pertama. Di saat tim kesulitan menciptakan peluang, Yamal tetap mampu merepotkan lini belakang Atletico lewat kecepatan, dribel, dan keberaniannya dalam duel satu lawan satu.
Penampilan itu juga mendapat pujian besar dari Hansi Flick setelah pertandingan.
“Tentu saja, dia kecewa – semua orang kecewa,” kata Flick.
“Tapi Lamine memainkan pertandingan yang fantastis, dari awal hingga akhir, baik dalam bertahan maupun menyerang.”
Pelatih asal Jerman itu juga menyoroti bagaimana Yamal terus menjadi ancaman meski harus menghadapi penjagaan ketat dari beberapa pemain Atletico sekaligus.
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja
Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total
Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung
BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023
Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru
Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang
Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara
Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen
Usai Kalahkan Australia, Ini Calon Lawan Timnas Futsal Indonesia di Semifinal AFF 2026
Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven