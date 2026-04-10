AC Milan vs Inter Kali Pertama Digelar di Australia, Derby della Madonnina Ramaikan Stadion Optus Perth

JawaPos.com - Perth, tepatnya Stadion Optus, boleh gagal menggelar laga Serie A antara AC Milan versus Como 1907 pada 8 Februari lalu.

Namun, kota di barat Australia itu berkesempatan menghelat duel dua klub Serie A lainnya yang tak kalah bergengsi. Derby della Madonnina –sebutan AC Milan versus Inter Milan– akan dimainkan di Stadion Optus, Perth, pada 8 Agustus mendatang.

Seperti dilansir dari La Gazzetta dello Sport, Derby della Madonnina dimainkan kali pertama di Australia sebagai bagian dari rangkaian pramusim 2026. Itu sekaligus kali pertama bagi Inter bertandang ke Negeri Kanguru.

Sementara AC Milan akan melakukan perjalanan ke Benua Hijau untuk tahun ketiga berturut-turut setelah Mei 2024 melawan AS Roma dan pada Agustus 2025 kontra Perth Glory.