Rizka Perdana Putra
11 April 2026, 03.03 WIB

AC Milan vs Inter Kali Pertama Digelar di Australia, Derby della Madonnina Ramaikan Stadion Optus Perth

Ruben Loftus Cheek (AC Milan) berhadapan dengan Mkhitaryan dan Bastoni (Inter Milan) dalam pertandingan Derby Della Madonnina. (Dok. Milan)

JawaPos.com - Perth, tepatnya Stadion Optus, boleh gagal menggelar laga Serie A antara AC Milan versus Como 1907 pada 8 Februari lalu.

Namun, kota di barat Australia itu berkesempatan menghelat duel dua klub Serie A lainnya yang tak kalah bergengsi. Derby della Madonnina –sebutan AC Milan versus Inter Milan– akan dimainkan di Stadion Optus, Perth, pada 8 Agustus mendatang.

Seperti dilansir dari La Gazzetta dello Sport, Derby della Madonnina dimainkan kali pertama di Australia sebagai bagian dari rangkaian pramusim 2026. Itu sekaligus kali pertama bagi Inter bertandang ke Negeri Kanguru.

Sementara AC Milan akan melakukan perjalanan ke Benua Hijau untuk tahun ketiga berturut-turut setelah Mei 2024 melawan AS Roma dan pada Agustus 2025 kontra Perth Glory.

”Pertandingan melawan Inter Milan akan menjadi bagian tur musim panas. Derbi Milan yang melampaui batas negara,” begitu AC Milan mengumumkannya di laman resmi klub. 

Editor: Hendra
Artikel Terkait
Bukti Kerinduan Marcus Thuram ke Lautaro Martinez, Beri 2 Assist untuk Kapten saat Inter Milan Bantai AS Roma - Image
Sepak Bola Dunia

Bukti Kerinduan Marcus Thuram ke Lautaro Martinez, Beri 2 Assist untuk Kapten saat Inter Milan Bantai AS Roma

06 April 2026, 20.16 WIB

Lautaro Martinez: Penurunan Performa Wajar, Bastoni Telah Berikan Segalanya untuk Timnas Italia - Image
Sepak Bola Dunia

Lautaro Martinez: Penurunan Performa Wajar, Bastoni Telah Berikan Segalanya untuk Timnas Italia

06 April 2026, 17.08 WIB

Dianggap Biang Kegagalan Italia ke Piala Dunia 2026, Istri Alessandro Bastoni 'Dirujak' di Medsos - Image
Sepak Bola Dunia

Dianggap Biang Kegagalan Italia ke Piala Dunia 2026, Istri Alessandro Bastoni 'Dirujak' di Medsos

03 April 2026, 16.32 WIB

Terpopuler

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja - Image
1

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja

2

Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total

3

Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung

4

BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023

5

Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru

6

Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang

7

Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara

8

Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen

9

Usai Kalahkan Australia, Ini Calon Lawan Timnas Futsal Indonesia di Semifinal AFF 2026

10

Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven

