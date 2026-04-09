Jadwal dan Prediksi Arsenal vs Bournemouth: The Gunners Incar Kemenangan di Premier League 2025/2026

JawaPos.com- Arsenal akan mengalihkan fokus ke lanjutan Premier League musim 2025/2026 saat menjamu AFC Bournemouth pada pekan ke-32. Laga ini akan digelar di Emirates Stadium pada Sabtu (11/4).

Tim asuhan Mikel Arteta datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih kemenangan tipis atas Sporting CP di leg pertama perempat final Liga Champions. Hasil tersebut menjadi momentum kebangkitan Arsenal yang kini kembali ke jalur kemenangan.

Saat ini, Arsenal kokoh di puncak klasemen dengan keunggulan sembilan poin atas Manchester City. Dengan peluang besar meraih gelar juara, The Gunners dipastikan tidak ingin kehilangan poin di kandang sendiri, meski lawan yang dihadapi berpotensi memberikan perlawanan sengit.

Di sisi lain, Bournemouth yang dilatih Andoni Iraola tengah mengalami periode kurang konsisten. Mereka gagal meraih kemenangan dalam lima laga terakhir, meski pada pertandingan sebelumnya berhasil menahan imbang Manchester United 2-2.

Saat ini, Bournemouth berada di posisi ke-13 klasemen dan akan menghadapi tantangan berat saat bertandang ke markas Arsenal.

Pemain Kunci yang Harus Diwaspadai

Sorotan utama Arsenal akan tertuju pada Viktor Gyokeres, yang telah mencetak 11 gol dari 29 pertandingan liga musim ini. Penyerang berusia 27 tahun itu diharapkan menjadi ujung tombak serangan tim tuan rumah.

Sementara itu, Bournemouth mengandalkan Junior Kroupi, yang sudah mencetak sembilan gol musim ini. Ia juga baru saja mencetak gol melalui penalti dalam laga melawan Manchester United dan diharapkan kembali tampil tajam.

Secara statistik, Arsenal unggul jauh dalam rekor pertemuan. Dari 19 laga, Arsenal menang 14 kali, sementara Bournemouth hanya tiga kemenangan dan dua laga berakhir imbang.