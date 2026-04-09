Andre Rizal Hanafi
10 April 2026, 05.18 WIB

Manuel Neuer Tegas Tak Akan Tampil di Piala Dunia 2026, Fokus Akhiri Karier di Bayern Munich

Manuel Neuer (sumber marca.com)

JawaPos.com - Kiper veteran Jerman, Manuel Neuer, akhirnya mengakhiri spekulasi panjang soal kemungkinan dirinya tampil di Piala Dunia 2026.

Meski masih menunjukkan performa impresif di level klub, Neuer memastikan tidak akan kembali membela tim nasional Jerman.

Keputusan ini cukup mengejutkan bagi sebagian penggemar sepak bola. Pasalnya, di usia yang sudah menginjak kepala empat, Neuer masih mampu tampil konsisten bersama Bayern Munich.

Ia tetap menjadi sosok penting di bawah mistar, baik di kompetisi domestik maupun Eropa.

Penampilannya di Bundesliga dan Liga Champions UEFA bahkan masih sering menuai pujian.

Dalam beberapa laga besar, termasuk saat menghadapi Real Madrid, Neuer menunjukkan refleks dan kepemimpinan yang membuatnya tetap layak disebut sebagai salah satu kiper terbaik dunia.

Namun di balik performa tersebut, Neuer ternyata sudah mantap dengan keputusannya. Ia menegaskan bahwa kariernya bersama timnas Jerman telah berakhir dan tidak akan ada comeback, termasuk untuk ajang sebesar Piala Dunia FIFA 2026.

Sikap tegas ini bukan tanpa alasan. Neuer ingin fokus sepenuhnya pada kariernya di level klub, sekaligus menutup perjalanan sepak bolanya dengan cara terbaik bersama Bayern Munich.

Baginya, menjaga performa di klub dan menikmati sisa karier menjadi prioritas utama saat ini.

Dari sisi tim nasional, keputusan Neuer juga sejalan dengan arah baru yang sedang dibangun.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
Artikel Terkait
Luis Diaz Yakin Tinggalkan Liverpool Demi Bayern Munich adalah Langkah Tepat - Image
Sepak Bola Dunia

Luis Diaz Yakin Tinggalkan Liverpool Demi Bayern Munich adalah Langkah Tepat

10 April 2026, 00.49 WIB

Liverpool Bidik Pengganti Mo Salah! Khvicha Kvaratskhelia Dipagari PSG, Michael Olise Ditahan Bayern Munich - Image
Sepak Bola Dunia

Liverpool Bidik Pengganti Mo Salah! Khvicha Kvaratskhelia Dipagari PSG, Michael Olise Ditahan Bayern Munich

28 Maret 2026, 23.56 WIB

Joshua Kimmich Blak-blakan! Tegaskan Kartu Kuning Lawan Atalanta Bukan Kesengajaan - Image
Sepak Bola Dunia

Joshua Kimmich Blak-blakan! Tegaskan Kartu Kuning Lawan Atalanta Bukan Kesengajaan

13 Maret 2026, 14.29 WIB

Terpopuler

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja - Image
1

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja

2

Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total

3

Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung

4

BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023

5

Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru

6

Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang

7

Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara

8

Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen

9

Usai Kalahkan Australia, Ini Calon Lawan Timnas Futsal Indonesia di Semifinal AFF 2026

10

Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven

