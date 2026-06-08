Mimpi Piala Dunia Lennart Karl Pupus, Wonderkid Bayern Munich Alami Cedera saat Latihan Bersama Timnas Jerman

JawaPos.com - Harapan besar Lennart Karl untuk tampil di Piala Dunia 2026 harus pupus di saat yang paling tidak diinginkan. Wonderkid Bayern Munich berusia 18 tahun itu dipastikan absen dari turnamen setelah mengalami cedera otot saat menjalani sesi latihan bersama Timnas Jerman di Chicago, Amerika Serikat.

Kabar tersebut menjadi pukulan bagi pemain muda Bayern Munich yang tengah menikmati perkembangan pesat dalam karirnya. Lennart Karl sebelumnya masuk dalam daftar skuad Timnas Jerman untuk Piala Dunia 2026 dan digadang-gadang menjadi salah satu talenta muda yang berpotensi mencuri perhatian di panggung internasional.

Menurut laporan yang beredar, cedera terjadi dalam latihan terbaru timnas Jerman. Tim medis kemudian melakukan pemeriksaan lanjutan dan hasilnya menunjukkan bahwa sang pemain tidak akan cukup fit untuk mengikuti turnamen piala dunia yang akan segera dimulai.

Sebagai pengganti, Timnas Jerman dikabarkan akan memanggil Assan Ouédraogo untuk mengisi slot yang ditinggalkan Karl. Gelandang muda berbakat tersebut dinilai memiliki kualitas yang mampu menambah kedalaman skuad Der Panzer selama kompetisi berlangsung.

Melalui unggahan di media sosial, Lennart Karl menyampaikan kekecewaannya karena harus melewatkan ajang terbesar dalam dunia sepak bola. Meski demikian, dia tetap menunjukkan sikap positif dan memberikan dukungan penuh kepada rekan-rekannya di tim nasional.

“Saya bahkan tidak tahu harus mulai dari mana, tetapi rasanya sangat menyakitkan dan sulit diungkapkan dengan kata-kata karena harus melewatkan turnamen terbesar,” tulis Karl.

Dia mengaku telah melakukan segala upaya untuk berada dalam kondisi terbaik demi tampil di Piala Dunia. Namun, cedera datang pada waktu yang tidak pernah diharapkan oleh seorang atlet.

“Saya telah melakukan segala yang saya bisa untuk bisa fit dan siap tampil di Piala Dunia. Sayangnya, cedera sering datang pada waktu yang paling tidak tepat,” lanjut Karl.