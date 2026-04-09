Klub Inggris Resmi Amankan 5 Tempat di Liga Champions Musim 2027 Usai Raih Koefisien Tertinggi

JawaPos.com - Klub-klub asal Inggris dipastikan mengamankan lima tempat di Liga Champions UEFA musim 2027.

Dilansir dari laman Football 365 pada Kamis (9/4), Kepastian ini diperoleh setelah hasil positif yang diraih tim-tim Inggris di berbagai kompetisi Eropa. Peringkat koefisien yang tinggi membuat Inggris berada di posisi teratas.

Keberhasilan ini tidak lepas dari performa sejumlah klub, termasuk Arsenal yang meraih kemenangan penting di kompetisi Eropa.

Hasil tersebut memastikan tambahan poin yang signifikan bagi perolehan koefisien Inggris. Dengan demikian, posisi Inggris semakin sulit dikejar negara lain.

Selain Arsenal, beberapa klub Inggris lainnya juga memberikan kontribusi besar. Liverpool dan Aston Villa berhasil melaju ke fase lanjutan di kompetisi masing-masing. Keberhasilan ini memperkuat dominasi Inggris dalam peringkat koefisien UEFA.

Sistem penilaian koefisien didasarkan pada hasil pertandingan di kompetisi Eropa. Setiap kemenangan dan hasil imbang memberikan poin yang kemudian diakumulasikan untuk menentukan peringkat negara. Semakin banyak tim yang melaju jauh, semakin besar peluang memperoleh tambahan slot.

Dengan format baru yang melibatkan 36 tim, Liga Champions memberikan dua slot tambahan bagi liga dengan performa terbaik.

Inggris berhasil memanfaatkan peluang tersebut dengan konsistensi hasil di berbagai kompetisi. Hal ini membuat mereka kembali memperoleh keuntungan besar dalam distribusi slot.