Real Madrid Konfiden! Arbeloa Percaya Bisa Remontada di Allianz Arena, Bayern Munchen Wajib Waspada

JawaPos.com – Real Madrid gagal memanfaatkan kesempatan main di kandangnya, Estadio Santiago Bernabeu dalam first leg perempat final Liga Champions kemarin (8/4).

Los Merengues –julukan Real Madrid– dipermalukan Bayern Munchen dengan skor 1-2. Dalam second leg pekan depan (16/4), Real harus mampu jadi tim pertama yang menaklukkan Allianz Arena, kandang Bayern.

Untuk diketahui, Bayern sudah setahun tanpa kekalahan di Allianz Arena dalam ajang Liga Champions. Inter Milan klub terakhir yang mengalahkannya, yakni dalam first leg perempat final Liga Champions musim lalu. Entrenador Real Alvaro Arbeloa konfiden dengan peluang timnya melakukan remontada (membalikkan keadaan) di Allianz Arena.

’’Jika ada klub yang musim ini bisa menang di Munchen atas Bayern, maka klub itu adalah Real,’’ koar Arbeloa seperti dilansir dari Marca.

Untuk merealisasikannya, Arbeloa meminta pemainnya untuk tidak mengulang kesalahan seperti saat kebobolan dua gol kemarin. ’’Jangan terulang di sana. Di sana, kami harus bermain sempurna,’’ tegas Arbeloa.