Real Madrid Konfiden! Arbeloa Percaya Bisa Remontada di Allianz Arena, Bayern Munchen Wajib Waspada

Laga Real vs Bayern. (Instagram/@realmadrid)
JawaPos.com – Real Madrid gagal memanfaatkan kesempatan main di kandangnya, Estadio Santiago Bernabeu dalam first leg perempat final Liga Champions kemarin (8/4).
Los Merengues –julukan Real Madrid– dipermalukan Bayern Munchen dengan skor 1-2. Dalam second leg pekan depan (16/4), Real harus mampu jadi tim pertama yang menaklukkan Allianz Arena, kandang Bayern.
Untuk diketahui, Bayern sudah setahun tanpa kekalahan di Allianz Arena dalam ajang Liga Champions. Inter Milan klub terakhir yang mengalahkannya, yakni dalam first leg perempat final Liga Champions musim lalu. Entrenador Real Alvaro Arbeloa konfiden dengan peluang timnya melakukan remontada (membalikkan keadaan) di Allianz Arena.
’’Jika ada klub yang musim ini bisa menang di Munchen atas Bayern, maka klub itu adalah Real,’’ koar Arbeloa seperti dilansir dari Marca.
Untuk merealisasikannya, Arbeloa meminta pemainnya untuk tidak mengulang kesalahan seperti saat kebobolan dua gol kemarin. ’’Jangan terulang di sana. Di sana, kami harus bermain sempurna,’’ tegas Arbeloa.
Bek tengah Real asal Jerman, Antonio Rudiger, juga mengeluhkan mudahnya mereka kebobolan dua gol oleh Bayern. ’’Kami seperti memberikan kado kepada mereka hari ini (kemarin, Red),’’ ucapnya dikutip dari Mundo Deportivo.
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja
Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total
Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung
BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023
Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru
Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang
Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara
Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen
Usai Kalahkan Australia, Ini Calon Lawan Timnas Futsal Indonesia di Semifinal AFF 2026
Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven