Antara
08 April 2026, 14.45 WIB

Menang 2-1, Bayern Munchen Curi Kemenangan dari Kandang Real Madrid

Luis Diaz (Bein Sports)

JawaPos.com - Bayern Munchen mencuri kemenangan dari kandang Real Madrid dengan skor 2-1 pada leg pertama babak perempat final Liga Champions di Stadion Santiago Bernebeu, Madrid, Selasa waktu setempat, dikutip dari ANTARA.

Pada pertandingan ini Bayern Muenchen dapat unggul terlebih dahulu berkat gol dari Luis Diaz dan Harry Kane, sedangkan Real Madrid sempat memperkecil ketertinggalan melalui Kylian Mbappe, demikian catatan UEFA.

Kemenangan ini membuat Bayern Muenchen hanya perlu mengamankan hasil imbang pada leg kedua, pekan depan, untuk bisa memastikan diri melaju ke semifinal Liga Champions.

Di sisi lain, Real Madrid dihadapkan dengan misi berat karena harus menang dengan selisih minimal dua gol ketika melakoni leg kedua di Jerman.

Bayern mengambil inisiatif menyerang terlebih dahulu dan langsung memberikan ancaman melalui tembakan Konrad Laimer yang masih melenceng dari gawang.

Madrid tidak tinggal diam dan sempat menciptakan beberapa peluang, akan tetapi upaya yang mereka lakukan masih belum maksimal.

Menjelang berakhirnya babak pertama, Bayern dapat unggul terlebih dahulu pada menit 41 berkat gol yang diciptakan Luis Diaz memanfaatkan umpan Serge Gnarby sehingga skor berubah menjadi 1-0.

Memasuki babak kedua, Bayern dapat menambah keunggulan dengan cepat melalui tembakan Harry Kane pada menit 46 dan membuat skor berubah menjadi 2-0.

Setelah tertinggal dua gol, Madrid berusaha untuk setidaknya mencetak gol dan dapat memperkecil ketertinggalan pada menit 74 melalui tendangan Kylian Mbappe sehingga skor menjadi 1-2.

Artikel Terkait
Arsenal Bantu Premier League, Kuota Wakil Inggris Jadi Lima di Liga Champions Musim Depan - Image
Sepak Bola Dunia

Arsenal Bantu Premier League, Kuota Wakil Inggris Jadi Lima di Liga Champions Musim Depan

09 April 2026, 23.14 WIB

Drama di Barcelona: Lamine Yamal Tunjukkan Frustrasi Usai Diganti, Flick Langsung Turun Tangan! - Image
Sepak Bola Dunia

Drama di Barcelona: Lamine Yamal Tunjukkan Frustrasi Usai Diganti, Flick Langsung Turun Tangan!

09 April 2026, 20.54 WIB

Thierry Henry Temukan Masalah Arsenal yang Dapat Menyulitkan Mereka di Liga Champions - Image
Sepak Bola Dunia

Thierry Henry Temukan Masalah Arsenal yang Dapat Menyulitkan Mereka di Liga Champions

09 April 2026, 20.47 WIB

Terpopuler

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja - Image
1

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja

2

Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total

3

Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung

4

BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023

5

Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru

6

Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang

7

Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara

8

Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen

9

Usai Kalahkan Australia, Ini Calon Lawan Timnas Futsal Indonesia di Semifinal AFF 2026

10

Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven

