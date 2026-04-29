Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Aprillia JP
Rabu, 29 April 2026 | 22.56 WIB

Luis Enrique Puji Ketahanan Fisik Timnya: Saya Sangat Lelah Padahal Tidak Berlari Satu Kilometer Pun

 

Pelatih Luis Enrique puji laga sengit PSG melawan Bayern Munchen. (@LigadeCampeones/X)

 

JawaPos.com–Pelatih Paris Saint-Germain (PSG) Luis Enrique menyebut kemenangan 5-4 atas Bayern Munchen sebagai pertandingan terbaik yang pernah dijalaninya sepanjang karir kepelatihan.

Laga leg pertama semifinal Liga Champions UEFA yang berlangsung di Parc des Princes pada Rabu (29/4) itu, menghadirkan total sembilan gol. Catatan itu menjadikannya sebagai salah satu pertandingan fase gugur paling produktif di ajang elite Eropa itu.

Karir kepelatihan Luis Enrique sebelumnya mencakup pengalaman bersama Timnas Spanyol dan Barcelona. Bersama Barcelona, Enrique pernah meraih gelar Liga Champions dengan skuad bertabur bintang seperti Lionel Messi, Luis Suarez, dan Neymar.

Namun, Enrique menegaskan bahwa tidak ada yang menandingi intensitas pertandingan kontra Bayern kali ini.

”Saya belum pernah melihat pertandingan dengan intensitas seperti ini,” ujar Luis Enrique.

”Ini bukan saatnya mencari kesalahan, kita harus memberi selamat kepada semua pihak. Kami pantas menang, pantas imbang, dan bahkan pantas kalah hari ini. Ini pertandingan yang luar biasa, tanpa diragukan lagi yang terbaik dalam karier saya sebagai pelatih," ujar Enrique dikutip dari ESPN.

PSG sempat unggul jauh 5-2 di awal babak kedua. Keunggulan tersebut ditopang oleh dua gol dari Khvicha Kvaratskhelia dan dua gol dari Ousmane Dembele yang tampil impresif sepanjang laga.

Meski tertinggal tiga gol, Bayern Munich menunjukkan daya juang tinggi. Bek Dayot Upamecano memperkecil ketertinggalan lewat sundulan memanfaatkan tendangan bebas Joshua Kimmich. Tak lama kemudian, gol keras dari Luis Daaz membuat agregat semakin ketat menjelang leg kedua.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Tags
Artikel Terkait
Bayern Tumbang 4-5 dari PSG, Vincent Kompany Mengaku Tidak Senang Jalani Hukuman di Tribun - Image
Sepak Bola Dunia

Bayern Tumbang 4-5 dari PSG, Vincent Kompany Mengaku Tidak Senang Jalani Hukuman di Tribun

Rabu, 29 April 2026 | 18.58 WIB

PSG Tumbangkan Bayern Munchen, Vitinha dan Lucas Hernandez Kompak Ingin Menang di Leg Kedua - Image
Sepak Bola Dunia

PSG Tumbangkan Bayern Munchen, Vitinha dan Lucas Hernandez Kompak Ingin Menang di Leg Kedua

Rabu, 29 April 2026 | 18.47 WIB

Sejarah Tercipta di Paris! PSG vs Bayern Munchen Dekati Rekor 13 Gol, Semifinal Liga Champions Paling Brutal Sepanjang Masa! - Image
Sepak Bola Dunia

Sejarah Tercipta di Paris! PSG vs Bayern Munchen Dekati Rekor 13 Gol, Semifinal Liga Champions Paling Brutal Sepanjang Masa!

Rabu, 29 April 2026 | 14.17 WIB

Terpopuler

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain - Image
1

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain

2

Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers

3

Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan

4

12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan

5

14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam

6

7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!

7

Sempat Di-blacklist Koramil, Pembangunan Koperasi Merah Putih di Tuban Dikawal Babinsa

8

Kecelakaan Kereta dan KRL di Bekasi Timur, KAI Fokus Evakuasi Para Korban

9

11 Rekomendasi Gudeg Terenak di Jakarta, Kuliner Manis yang Tak Kalah Legit Seperti di Jogjakarta

10

Terkendala Lahan dan Faktor Teknis, 7 Koperasi Merah Putih di Sukoharjo Jawa Tengah Belum Dibangun

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore