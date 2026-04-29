Luis Enrique Puji Ketahanan Fisik Timnya: Saya Sangat Lelah Padahal Tidak Berlari Satu Kilometer Pun

JawaPos.com–Pelatih Paris Saint-Germain (PSG) Luis Enrique menyebut kemenangan 5-4 atas Bayern Munchen sebagai pertandingan terbaik yang pernah dijalaninya sepanjang karir kepelatihan.

Laga leg pertama semifinal Liga Champions UEFA yang berlangsung di Parc des Princes pada Rabu (29/4) itu, menghadirkan total sembilan gol. Catatan itu menjadikannya sebagai salah satu pertandingan fase gugur paling produktif di ajang elite Eropa itu.

Karir kepelatihan Luis Enrique sebelumnya mencakup pengalaman bersama Timnas Spanyol dan Barcelona. Bersama Barcelona, Enrique pernah meraih gelar Liga Champions dengan skuad bertabur bintang seperti Lionel Messi, Luis Suarez, dan Neymar.

Namun, Enrique menegaskan bahwa tidak ada yang menandingi intensitas pertandingan kontra Bayern kali ini.

”Saya belum pernah melihat pertandingan dengan intensitas seperti ini,” ujar Luis Enrique.

”Ini bukan saatnya mencari kesalahan, kita harus memberi selamat kepada semua pihak. Kami pantas menang, pantas imbang, dan bahkan pantas kalah hari ini. Ini pertandingan yang luar biasa, tanpa diragukan lagi yang terbaik dalam karier saya sebagai pelatih," ujar Enrique dikutip dari ESPN.

PSG sempat unggul jauh 5-2 di awal babak kedua. Keunggulan tersebut ditopang oleh dua gol dari Khvicha Kvaratskhelia dan dua gol dari Ousmane Dembele yang tampil impresif sepanjang laga.