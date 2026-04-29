Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Kamis, 30 April 2026 | 01.30 WIB

Drama 9 Gol PSG vs Bayern: Fakta yang Bikin Pertandingan Semifinal Liga Champions Tak Terlupakan

Penyerang Bayern Munich Harry Kane. (Bayern)

 

JawaPos.com–Pertandingan antara PSG dan Bayern Munchen di leg pertama semifinal Liga Champions 2025/2026 menjadi salah satu laga paling dramatis musim ini. Bermain di Parc des Princes, PSG berhasil mengamankan kemenangan tipis 5-4 dalam duel yang berlangsung penuh intensitas sejak menit awal hingga peluit akhir dibunyikan.

Laga ini bukan hanya menghadirkan hujan gol, tetapi juga memperlihatkan pertarungan terbuka dua tim elite Eropa yang sama-sama tampil agresif. Sembilan gol tercipta sepanjang pertandingan dan membuat atmosfer semifinal terasa seperti laga final yang penuh tekanan dan emosi.

PSG langsung tampil menyerang sejak awal pertandingan. Kecepatan lini depan mereka membuat pertahanan Bayern kesulitan mengimbangi tempo permainan.

Tim tuan rumah mampu memanfaatkan celah di lini belakang lawan yang beberapa kali kehilangan koordinasi saat menghadapi serangan cepat. Bayern sebenarnya sempat memberikan perlawanan sengit.

Mereka mampu mencetak empat gol dan terus menekan hingga menit-menit akhir pertandingan. Namun, efektivitas PSG dalam memanfaatkan peluang menjadi pembeda utama dalam duel panas tersebut.

Salah satu sorotan terbesar dari pertandingan ini adalah rapuhnya lini pertahanan Bayern Munchen. Meski memiliki pemain berpengalaman dan kualitas individu tinggi, Bayern terlihat kesulitan menghentikan pergerakan cepat pemain-pemain PSG.

Serangan dari sisi sayap menjadi titik lemah yang terus dieksploitasi PSG sepanjang pertandingan. Kombinasi kecepatan dan umpan-umpan cepat membuat lini belakang Bayern beberapa kali terlambat melakukan antisipasi. Situasi itu membuat PSG mampu menciptakan peluang berbahaya secara konsisten.

Di sisi lain, para pemain muda PSG tampil luar biasa di panggung besar semifinal Liga Champions. Beberapa pemain muda mampu menunjukkan ketenangan dan kualitas permainan yang matang meski menghadapi tekanan tinggi.

Permainan agresif dan penuh energi dari lini tengah PSG membuat mereka mampu mengontrol ritme pertandingan dalam banyak momen penting. Keberanian para pemain muda itu menjadi salah satu alasan mengapa PSG mampu tampil begitu tajam saat menyerang.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore