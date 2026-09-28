BTN Housingpreneur Batch 3 Targetkan 1.500 Submission, Ide Terpilih Bisa Dapat Pembiayaan

JawaPos.com - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN kembali menggelar BTN Housingpreneur untuk menjaring ide dan inovasi baru di sektor perumahan. Memasuki batch ketiga, program tersebut menargetkan 1.500 submission dari mahasiswa, pelaku usaha, hingga pengembang.

Kick Off BTN Housingpreneur Batch 3 digelar di Makara Art Center, Universitas Indonesia (UI), Depok, Senin (28/9).

Direktur Network and Retail Funding BTN Rully Setiawan mengatakan, program tersebut tidak hanya mencari ide terkait pembiayaan perumahan. BTN juga membuka ruang bagi inovasi yang dapat membuat hunian lebih terjangkau, menarik, modern, hingga berkelanjutan.

"Nah, ide-idenya itu apa aja? Misalnya contoh ya, bukan hanya solusi rumahnya, solusi pembiayaannya, tetapi juga ide-ide rumah yang misalnya nantinya ternyata lebih murah, tapi kualitasnya bagus," kata Rully kepada wartawan, Senin.

Menurut dia, inovasi yang dicari juga dapat berupa prototipe maupun desain hunian yang lebih menarik. Termasuk inovasi yang membuat rumah lebih hemat energi.

Rully menegaskan, ide yang masuk tidak akan berhenti setelah kompetisi selesai. BTN menyiapkan pendampingan bagi peserta terpilih, termasuk coaching, mentoring, hingga peluang mempertemukan inovator dengan kebutuhan bisnis di BTN.

"Sehingga bisa mengembangkan bisnisnya dan bisa hadir di market gitu," lanjut Rully.

Corporate Secretary BTN Ramon Armando menambahkan, para finalis akan mendapatkan mentoring untuk mengembangkan model bisnis dan kemampuan presentasi sebelum masuk tahap selanjutnya.

Setelah terpilih, seluruh finalis juga akan mengikuti proses business matching dengan unit bisnis BTN, rekanan, nasabah, hingga developer.