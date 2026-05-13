Indef Sarankan Program 3 Juta Rumah Lebih Banyak Ditopang Industri Material Domestik

JawaPos.com - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengatakan optimalisasi material konstruksi yang diproduksi oleh produsen domestik menjadi salah satu kunci strategis untuk mencapai Program 3 Juta Rumah di tengah gejolak geopolitik.

"Memang paling bagusnya itu kalau bahan bakunya itu bertumpu pada domestik sebetulnya, tidak hanya atapnya tetapi juga material yang lainnya. Itu relatif akan mengurangi tingkat keterkaitan dengan gejolak di global termasuk gejolak harga," kata Eko dikutip dari Antara, Rabu (13/5).

Optimalisasi material konstruksi domestik untuk mendukung program 3 Juta Rumah dapat meredam dampak akibat ketidakpastian geopolitik global, karena tidak perlu mengimpor material-material konstruksi yang berpotensi melewati wilayah-wilayah rawan konflik.

Eko juga menyarankan agar kebijakan ekonomi program 3 Juta Rumah ini juga dapat diimbangi oleh diplomasi ekonomi dalam rangka meredam dampak gejolak geopolitik global saat ini.

Sebagai informasi, Pemerintah memproyeksikan Program 3 Juta Rumah mampu menghidupkan ekosistem ekonomi nasional melalui keterlibatan 185 industri turunan dan menggerakkan roda ekonomi dari skala usaha mikro hingga korporasi besar untuk memberikan efek ganda dan penyerapan tenaga kerja secara masif.

Efek berganda tersebut tercipta karena adanya peningkatan permintaan yang signifikan terhadap rantai pasok domestik. Hal ini diyakini akan memberikan dampak positif bagi para pelaku usaha, baik di tingkat lokal maupun nasional.

Pemerintah mencatat bahwa pembangunan perumahan ini mengaktifkan sedikitnya 185 industri turunan yang terbagi dalam dua kelompok utama, yakni sektor hulu dan sektor hilir.