Danantara Housing Expo 2026 Dukung Program 3 Juta Rumah

Ilustrasi perumahan rakyat. (Dok. Jawa Pos)
JawaPos.com - Danantara Housing Expo 2026 digelar pada 27–30 Agustus di Nusantara International Convention Exhibition (NICE) PIK 2, sebagai upaya memberikan kemudahan akses hunian kepada masyarakat sekaligus mendukung program 3 juta rumah.
Expo diselenggarakan pada 27-30 Agustus 2026 di Nusantara International Convention Exhibition (NICE), Pantai Indah Kapuk (PIK) DKI Jakarta.
Manajemen Danantara menjelaskan, expo itu mengintegrasikan pilihan hunian dengan beragam alternatif pembiayaan yang dapat disesuaikan dengan kemampuan finansial masyarakat.
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Program yang ditawarkan mencakup uang muka mulai dari 1 persen, suku bunga mulai dari 2,75 persen, tenor hingga 30 tahun, serta skema angsuran bertahap (step-up), sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.
Danantara Housing Expo 2026 mempertemukan BUMN Properti, bank-bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), mitra pengembang, serta pelaku industri pendukung dalam satu ekosistem yang terintegrasi.
”Melalui kolaborasi itu, masyarakat dapat langsung mengakses pilihan hunian, memperoleh informasi proyek, berkonsultasi langsung dengan pengembang, serta mempelajari berbagai alternatif pembiayaan,” ujar Manajemen Danantara dilansir dari Antara.
Selain itu, expo juga menghadirkan lebih dari 200.000 unit hunian dari mitra pengembang Himbara, baik BUMN maupun swasta, yang mencakup hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) maupun segmen non-MBR di berbagai wilayah Indonesia.
Melalui Expo, Danantara mendorong terbentuknya ekosistem perumahan yang lebih terintegrasi dengan mempertemukan pengembang, penyedia pembiayaan, dan industri pendukung dalam satu platform.
”Kolaborasi itu diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan terjangkau, sekaligus mendukung pertumbuhan sektor perumahan yang memiliki dampak ekonomi luas bagi berbagai industri terkait,” ujar Manajemen Danantara.
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Jawa Pos
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