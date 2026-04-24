Tak hanya Berlimpah Promo KPR, BRI Consumer Expo 2026 Surabaya Meriah dengan Penampilan Judika

Judika meriahkan BRI Consumer Expo 2026 Surabaya. Nikmati promo KPR, kredit kendaraan, dan travel fair dengan banyak penawaran menarik. (Novia Herawati/JawaPos.com)
JawaPos.com - Suara merdu musisi Judika dalam acara BRI Consumer Expo 2026, sukses mengundang perhatian ratusan pengunjung yang ada di atrium Ciputra World Mall Surabaya, Jumat (24/4).
Sejak lagu pertama dibawakan, ratusan pengunjung tampak mendekat ke depan panggung. Sebagian lainnya memilih menyaksikan dari lantai atas sambil mengabadikan momen melalui kamera ponsel.
Mereka ikut bernyanyi saat Judika membawakan sejumlah lagu populer, seperti Bagaimana Kalau Aku Tidak Baik-baik Saja, Putus atau Terus, Aku yang Tersakiti, Mama Papa Larang, dan lagu-lagu lainnya.
Salah satu pengunjung, Jessica Laurent, warga Kecanatan Genteng, Surabaya, mengaku datang khusus ke Ciputra World Mall untuk melihat penampilan Judika di acara BRI Consumer Expo 2026.
"Sengaja ke sini sama teman buat nonton Judika, karena memang suka sama lagu-lagunya. Rangkaian acara BRI banyak, dan ada Judika ini meriah sekali, puas nyanyi bareng," tuturnya kepada JawaPos.com, Jumat (24/4).
Berburu Rumah Impian di BRI Consumer Expo
Di tengah antusiasme pengunjung, BRI Consumer Expo 2026 tak hanya menghadirkan hiburan. Pameran di Ciputra World Mall Surabaya itu juga menawarkan beragam promo pembiayaan bagi masyarakat.
Salah satu yang paling menarik perhatian adalah promo KPR dengan bunga mulai 1,75 persen efektif per tahun fixed selama satu tahun bagi nasabah.
Selain itu, BRI juga menyediakan pilihan bunga tetap hingga 10 tahun dengan tenor fleksibel sampai 20 tahun. Skema ini memberi keleluasaan menyesuaikan cicilan.
Program tersebut menyasar masyarakat, terutama pembeli rumah pertama, yang ingin memiliki hunian impian dengan proses pembiayaan yang lebih ringan dan terjangkau.
Nasabah yang melakukan booking dan realisasi KPR selama pameran juga berkesempatan memperoleh voucher belanja dengan nilai hingga puluhan juta rupiah.
