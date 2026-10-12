PKB Dukung 1000 % Buat Prabowo Dua Periode, Realisasi Program MBG hingga Kopdes Jadi Alasannya

Wakil Menteri Perindustrian dan Wakil Ketua Umum PKB Faisol Reza (kanan) meninjau stan pameran Indonesia Motorcycle Show (IMOS) 2025 (Istimewa).
JawaPos.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyatakan dukungan terhadap Prabowo Subianto untuk kembali maju sebagai calon presiden (capres) pada Pilpres 2029. Dukungan PKB ini mengekor sikap Partai Golkar yang lebih dulu mendukung Prabowo sebagai capres 2029.
Wakil Ketua Umum PKB Faisol Riza menegaskan dukungan partainya terhadap Prabowo untuk kembali maju sebagai capres didasarkan pada sejumlah program kerakyatan. Menurutnya, Prabowo layak untuk memimpin Indonesia dua periode.
"PKB mendukung 100 persen atau bahkan 1.000 persen pencalonan kembali Prabowo Subianto sebagai capres 2029 karena memang beliau sangat layak kembali memimpin Indonesia untuk dua periode," kata Faisol kepada wartawan pada Senin (12/10).
Faisol menjelaskan dukungan tersebut didasarkan pada pelaksanaan sejumlah program pemerintah selama dua tahun kepemimpinan Prabowo. Ia menilai berbagai program yang berorientasi pada kepentingan masyarakat mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, cek kesehatan gratis, hingga Sekolah Rakyat telah mulai direalisasikan.
Menurut dia berbagai tantangan dalam pelaksanaan program tersebut masih dapat ditangani oleh pemerintah. Faisol menilai hal itu menunjukkan upaya pemerintah untuk menjalankan program-program yang telah direncanakan.
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