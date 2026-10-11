Terima Kunjungan Presiden Mesir, Prabowo Soroti Operasi Militer Israel Terhadap Palestina

Presiden Prabowo Subianto (kanan) menerima kunjungan kenegaraan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Istana Merdeka, Jakarta, pada Minggu (11/10). (Istimewa)
JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia dan Mesir untuk terus mendukung perjuangan rakyat Palestina. Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat menerima kunjungan kenegaraan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (11/10).
Dalam pertemuan itu, Prabowo menyebut Indonesia dan Mesir memiliki pandangan serta keprihatinan yang sama terhadap situasi kemanusiaan di Palestina. Kedua negara menyoroti kekerasan, pelanggaran hukum internasional, dan berbagai tindakan militer Israel yang berdampak terhadap masyarakat sipil.
"Mengenai Palestina, kami berdua sangat prihatin atas kekerasan, pelanggaran hukum internasional, operasi-operasi militer Israel, tindakan-tindakan provokatif dan tindakan-tindakan yang melanggar hak asasi manusia," kata Prabowo.
Prabowo juga menyoroti penggunaan kekuatan secara berlebihan yang menimbulkan korban jiwa dari kalangan warga sipil yang tidak bersalah. Menurutnya, tindakan semacam itu menjadi salah satu persoalan serius yang harus mendapat perhatian dalam upaya penyelesaian konflik Palestina.
"Penggunaan kekerasan di luar kepatutan mengakibatkan korban manusia-manusia yang tidak bersalah,” tegasnya.
Selain menyoroti kekerasan terhadap warga sipil, Prabowo turut mengecam pembangunan permukiman ilegal Israel di wilayah Palestina. Ia menilai tindakan tersebut semakin memperburuk situasi dan menjadi hambatan bagi upaya mewujudkan perdamaian.
"Kami mengecam keras pembangunan permukiman ilegal Israel serta tindakan-tindakan yang justru semakin memperburuk keadaan," ucapnya.
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