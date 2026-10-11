Logo JawaPos
HomeNasional
Author avatar - Image
Muhammad Ridwan
Minggu, 11 Oktober 2026 | 23.22 WIB

Terima Kunjungan Presiden Mesir, Prabowo Soroti Operasi Militer Israel Terhadap Palestina

Presiden Prabowo Subianto (kanan) menerima kunjungan kenegaraan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Istana Merdeka, Jakarta, pada Minggu (11/10). (Istimewa) - Image

Presiden Prabowo Subianto (kanan) menerima kunjungan kenegaraan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Istana Merdeka, Jakarta, pada Minggu (11/10). (Istimewa)

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia dan Mesir untuk terus mendukung perjuangan rakyat Palestina. Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat menerima kunjungan kenegaraan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (11/10).

Dalam pertemuan itu, Prabowo menyebut Indonesia dan Mesir memiliki pandangan serta keprihatinan yang sama terhadap situasi kemanusiaan di Palestina. Kedua negara menyoroti kekerasan, pelanggaran hukum internasional, dan berbagai tindakan militer Israel yang berdampak terhadap masyarakat sipil.

"Mengenai Palestina, kami berdua sangat prihatin atas kekerasan, pelanggaran hukum internasional, operasi-operasi militer Israel, tindakan-tindakan provokatif dan tindakan-tindakan yang melanggar hak asasi manusia," kata Prabowo.

Prabowo juga menyoroti penggunaan kekuatan secara berlebihan yang menimbulkan korban jiwa dari kalangan warga sipil yang tidak bersalah. Menurutnya, tindakan semacam itu menjadi salah satu persoalan serius yang harus mendapat perhatian dalam upaya penyelesaian konflik Palestina.

"Penggunaan kekerasan di luar kepatutan mengakibatkan korban manusia-manusia yang tidak bersalah,” tegasnya.

Selain menyoroti kekerasan terhadap warga sipil, Prabowo turut mengecam pembangunan permukiman ilegal Israel di wilayah Palestina. Ia menilai tindakan tersebut semakin memperburuk situasi dan menjadi hambatan bagi upaya mewujudkan perdamaian.

"Kami mengecam keras pembangunan permukiman ilegal Israel serta tindakan-tindakan yang justru semakin memperburuk keadaan," ucapnya.

Prabowo menegaskan, Indonesia dan Mesir akan terus bersinergi dalam memberikan dukungan bagi rakyat Palestina. Kedua negara berkomitmen mendorong terciptanya perdamaian sekaligus memastikan bantuan kemanusiaan dapat terus disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Editor: Diar Candra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Prabowo Sambut El-Sisi di Istana Merdeka, Indonesia-Mesir Perkuat Kemitraan Strategis  - Image
Politik

Prabowo Sambut El-Sisi di Istana Merdeka, Indonesia-Mesir Perkuat Kemitraan Strategis 

Minggu, 11 Oktober 2026 | 20.03 WIB

Golkar Tetapkan Prabowo Sebagai Capres 2029, Tapi Belum Putuskan Gibran Jadi Cawapres Pendamping - Image
Politik

Golkar Tetapkan Prabowo Sebagai Capres 2029, Tapi Belum Putuskan Gibran Jadi Cawapres Pendamping

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 01.40 WIB

Prabowo Minta Rekrutmen TNI-Polri Diubah, Buka Kans Peserta Berkacamata Ikut Seleksi - Image
Nasional

Prabowo Minta Rekrutmen TNI-Polri Diubah, Buka Kans Peserta Berkacamata Ikut Seleksi

Kamis, 8 Oktober 2026 | 19.05 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Malaga vs Espanyol: Los Periquitos Bidik Poin, Tuan Rumah Terpuruk - Image
1

Prediksi Skor Malaga vs Espanyol: Los Periquitos Bidik Poin, Tuan Rumah Terpuruk

2

Prediksi Skor Arema FC vs Bhayangkara FC: Berpeluang Imbang di Kanjuruhan 

3

Prediksi Skor Persipura vs RANS Nusantara: Produktivitas Gol Jadi Pembeda

4

Prediksi Skor Isenmulang Kalteng vs Persebaya di Super League, Green Force Berpeluang Curi Tiga Poin

5

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

6

Prediksi Susunan Pemain Persik vs Madura United: Reina Siapkan Strategi Terbaik

7

Prediksi Skor Persik Kediri vs Madura United: Laskar Sape Kerap Punya Kans Menang di Brawijaya!

8

Suahasil Buka Suara soal Pembagian Tugas Tiga Wamenkeu, Ini Fokusnya!

9

Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Emil Audero Incar Poin di Kandang

10

Adhyaksa FC Bekasi Vs PSGC Ciamis: Misi Bangkit Tuan Rumah

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore