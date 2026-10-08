Logo JawaPos
HomePolitik
Author avatar - Image
Syahrul Yunizar
Kamis, 8 Oktober 2026 | 22.51 WIB

Perjalanan Politik Gibran sampai Istana, Cerai dengan PDIP hingga 2 Kali Berpolemik di MK

Wapres Gibran Rakabuming Raka. (Setwapres) - Image

Wapres Gibran Rakabuming Raka. (Setwapres)

JawaPos.com - Putusan perselisihan hasil pemilihan umum (pemilu) presiden dan wakil presiden nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang dibacakan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa malam (6/10) menjadi atensi publik. 

Dalam putusannya, MK menyatakan tidak menemukan atau mendapatkan bukti meyakinkan yang dapat menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma di luar negeri yang dapat dijadikan dasar untuk disetarakan dengan berpendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat.

Meski begitu, MK juga menyatakan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka dari posisinya sebagai wakil presiden sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum para pemohon perkara tersebut. 

Kini publik menyoroti putusan itu dengan berbagai respons. Menilik perjalanan yang sudah dilalui oleh Gibran, sejumlah dokumen pemberitaan JawaPos.com mendapati bahwa putra sulung Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo (Jokowi) itu memulai karir politik dari kota kelahirannya di Solo, Jawa Tengah (Jateng). 

Sebelum dikenal sebagai politisi dan wali kota, Gibran cukup aktif berwirausaha. Dia mendirikan perusahaan bernama Chilli Pari. Perusahaan tersebut bergerak di bidang kuliner dengan salah satu fokus menyediakan layanan katering. Selain Chilli Pari, Gibran juga pernah aktif mengurus Markobar. Perusahaan yang juga bergerak di bidang F&B. 

Dilirik PDI Perjuangan Menjadi Wali Kota Surakarta

Perjalanan politik Gibran dimulai saat dirinya mendapat kepercayaan untuk menjadi calon wali kota Surakarta dari PDI Perjuangan. Keputusan resmi PDI Perjuangan mencalonkan Gibran disampaikan langsung oleh Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Politik Puan Maharani pada 17 Mei 2020.

”Untuk Kota Surakarta, ada Gibran Rakabuming Raka dengan Teguh Prakosa,” ungkap Puan kala itu.

Pengumuman calon kepala daerah tersebut disampaikan di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta. Disaksikan oleh sejumlah pejabat, fungsionaris, dan kader partai. Dikutip dari pemberitaan Radar Solo (Jawa Pos Group), pasangan Gibran-Teguh menang telak dalam Pilkada Surakarta.

Masuk Bursa Cawapres, Dapat Dukungan Golkar,  Hingga Menangkan Pemilu 2024

Meski berstatus sebagai kader PDI Perjuangan, Gibran mendapatkan dukungan pertamanya untuk maju sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) pada 2024 dari Partai Golkar. Kondisi itu membuat tensi politik naik. PDIP Perjuangan meminta Gibran mengembalikan KTA hingga akhirnya dipecat oleh PDI Perjuangan.

Editor: Sabik Aji Taufan
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Wacana Pemakzulan Gibran, Jokowi: Harus Ikuti Mekanisme Konstitusi dan Hukum - Image
Nasional

Wacana Pemakzulan Gibran, Jokowi: Harus Ikuti Mekanisme Konstitusi dan Hukum

Kamis, 8 Oktober 2026 | 21.07 WIB

Respons Putusan MK soal Ijazah Gibran, Istana: Bukan Tidak Ada Tapi Tidak Diketemukan - Image
Politik

Respons Putusan MK soal Ijazah Gibran, Istana: Bukan Tidak Ada Tapi Tidak Diketemukan

Kamis, 8 Oktober 2026 | 21.05 WIB

Aliansi Gibran Sebut Pertemuan Prabowo-Jokowi Tepis Isu Keretakan - Image
Politik

Aliansi Gibran Sebut Pertemuan Prabowo-Jokowi Tepis Isu Keretakan

Kamis, 8 Oktober 2026 | 19.27 WIB

Terpopuler

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru - Image
1

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru

2

Ferry Juliantono Rencanakan Penyaluran Gaji PNS dan Pensiun lewat Koperasi

3

Prediksi Skor Kazakhstan vs Kepulauan Faroe: Duel Tim Papan Bawah Sulit Diprediksi

4

Prediksi Skor Skotlandia vs Slovenia di UEFA Nations League: Duel Sengit Rawan Imbang

5

Prediksi Skor Rusia vs Nigeria: Tuan Rumah On Fire, Super Eagles Kehilangan Banyak Pemain

6

Prediksi Skor Buriram vs Borneo di ASEAN Club Championship: Thunder Castle Menang Tipis

7

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun

8

Prediksi Skor Belarusia vs Finlandia di UEFA Nations League: Huuhkajat Menang Tipis di Budapest

9

Alasan Ole Romeny Selebrasi Bawa Jersey Marselino saat Timnas Indonesia Juara FIFA ASEAN Cup 2026 

10

Prediksi Skor Luksemburg vs Bulgaria di UEFA Nations League: The Lions Jemawa Bisa Curi Poin

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore