DPR Resmi Bentuk Panja RUU Pemilu, Legislator Gerindra Bahtra Banong jadi Ketua

JawaPos.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memimpin rapat pembentukan panitia kerja (Panja) penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

Dalam rapat yang berlangsung di ruang rapat Komisi II DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/10), Legislator Fraksi Partai Gerindra Bahtra Banong ditetapkan sebagai Ketua Panja penyusunan RUU Pemilu.

Penetapan tersebut dilakukan Dasco berdasarkan ketentuan dalam Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib. Dasco terlebih dahulu meminta persetujuan anggota Dewan yang mengikuti rapat internal tersebut.

"Berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (3) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, rapat internal panja pada hari ini akan menetapkan Saudara Bahtra Banong sebagai Ketua Panja penyusunan RUU tentang Pemilu, apakah dapat disetujui?" tanya Dasco di ruang rapat Komisi II DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/10).

Usulan tersebut kemudian mendapat persetujuan dari para anggota Dewan yang hadir dalam rapat.

"Setuju," jawab para anggota dewan.

Dasco menjelaskan, pembentukan Panja menjadi bagian dari langkah Komisi II DPR dalam menjalankan fungsi legislasi, khususnya untuk menyusun regulasi mengenai Pemilu.

Menurut dia, keberadaan Panja diperlukan agar pembahasan materi RUU Pemilu dapat dilakukan secara lebih mendalam dan terarah, termasuk mengkaji berbagai substansi yang ada secara komprehensif.