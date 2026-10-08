Wakil Ketua DPRD Sukabumi Turunkan Foto Wapres usai Putusan MK soal Gibran

JawaPos.com - Wakil Ketua DPRD Sukabumi Rojab Asyari menurunkan foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang sebelumnya terpasang di dinding ruang kerjanya di Gedung DPRD Kota Sukabumi, Rabu (7/10).

Politikus PDI Perjuangan itu menunjukkan sikap politiknya setelah mencermati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait persoalan ijazah Gibran.

Mengutip Radar Sukabumi (Jawa Pos Grup), Rojab menegaskan bahwa keputusan tersebut merupakan sikap politik pribadi, dan tidak berkaitan dengan kelembagaan DPRD Kota Sukabumi.

Ia menyebut langkah itu sebagai bentuk pesan moral setelah mengikuti fakta persidangan dan putusan MK yang dibacakan pada Selasa (6/10) malam.

"Ini merupakan sikap politik saya pribadi merespons fakta persidangan di Mahkamah Konstitusi terkait Putusan Nomor 1 yang baru keluar. Dalam persidangan, tidak ada bukti yang menyatakan atau membuktikan bahwa Gibran memiliki ijazah setara SMA," kata Rojab.

Menurut Rojab, persoalan tersebut membuatnya prihatin karena menyangkut sosok yang saat ini menduduki jabatan publik di tingkat nasional.

Ia pun memilih menurunkan foto Gibran untuk sementara waktu dari ruang kerjanya.

"Jujur, saya merasa malu. Terpaksa, dengan sikap politik ini, foto Gibran Rakabuming Raka di ruangan saya diturunkan dulu sementara waktu, sampai nanti ada fakta hukum resmi lain yang membuktikan bahwa ijazah beliau sah secara hukum," tegasnya.

Foto wapres tersebut, kata Rojab, kini dititipkan kepada Sekretariat DPRD Kota Sukabumi.

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